Nach dem Freispruch für vier Bulgaren, die junge Mädchen im Wiener Laaerbergbad sexuell belästigt haben sollen, meldet sich nun die empörte Mutter eines der Opfer zu Wort. „Ich bin wütend auf die Gesetzgebung“, sagt die Wienerin im Gespräch mit der „Krone“. Selbst ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ist empört: „Es gibt Entscheidungen der Justiz, die viele Menschen in unserem Land zu Recht einfach nicht mehr verstehen!“
Die damals 16- und 17-jährigen Mädchen wurden im Wellenbecken von vier erwachsenen Männern bedrängt und unter Wasser gedrückt. „Die sind auf uns draufgesprungen, haben uns unter Wasser gedrückt und belästigt“, so das Opfer. Ihr wurde der BH aufgemacht, die Hose zur Seite gezogen und sie wurde mit dem Finger penetriert. „Das gilt als Vergewaltigung“, erzählt die Mutter.
Taten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden
Sie kann nicht glauben, dass die Täter ungestraft davon kommen, obwohl es Zeugen gab, die vor Gericht ausgesagt haben. Begründet werden die Freisprüche damit, dass die Taten keiner bestimmten Person zugeordnet werden können. Die Männer plädierten auf unschuldig und wurden „im Zweifelsfall“ freigesprochen.
„Ich fühle mich vom Staat alleingelassen. Für mich ist das ein Freibrief für alle, über Mädchen herzufallen. Die Mädchen haben nichts falsch gemacht, sie wollten einfach einen Nachmittag im Bad verbringen.“ Die Mädchen wurden über mehrere Minuten unter Wasser getaucht, sie haben keine Luft bekommen und Angst um ihr Leben gehabt.
Die Mutter erwartet sich von der Politik eine Anpassung der Gesetze. Solche Gruppenattacken kommen immer öfter vor. Es wird zum System.
Meine Tochter hat die Lust, ins Bad zu gehen, komplett verloren.
Mutter des Opfers
Nicht nur, dass die Tochter keine Gerechtigkeit erfährt, bleibt die Familie auch noch auf die Anwaltskosten von mehreren Tausend Euro sitzen. „Meine Tochter hat die Lust, ins Bad zu gehen, komplett verloren. Sie ist noch immer sehr belastet, sie ist viel gereizter und auch trauriger. Noch dazu haben wir die Kosten für den Anwalt, und die Täter zahlen gar nichts. Das ist für mich schon sehr fragwürdig. Man überlegt sich dann, ob man das nächste Mal nochmal für sein Recht eintritt.“
Beim Verlassen des Gerichtssaals Opfer verhöhnt
„Das Urteil hat meine Tochter wirklich getroffen. Und dann hat auch noch einer der Männer beim Verlassen des Gerichtssaals das Mädchen, das vorgestern noch aussagen musste, frech angegrinst und ihr eine Kusshand zugeworfen. Das ist unerträglich.“
„Wenn das junge Burschen sind, könnte man noch sagen, dass sie einfach dumm sind, aber der Älteste ist 43 und damit so alt wie ich. Das finde ich krank. Diese Männer haben selbst Kinder und waren noch dazu mit ihren Familien im Bad.“
Polizei laut Mutter wenig engagiert, Kanzler empört
Die Polizei habe vor Ort und Stelle nicht sehr engagiert reagiert, erzählt die Frau weiter. Die Täter konnten nur deswegen identifiziert werden, weil die Freundinnen selbst Bilder von ihnen gemacht haben, und zwar wieder im Wellenbad in der Nähe von anderen Mädchen!
Es gibt Entscheidungen der Justiz, die viele Menschen in unserem Land zu Recht einfach nicht mehr verstehen. Das Sexualstrafrecht gehört dringend nachgeschärft.
Bild: APA/GEORG HOCHMUTH
Auch ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker kann den Freispruch nicht verstehen: „Laut Gericht wurde ein Mädchen von einer Gruppe junger Männer belästigt, bedrängt und sexuell missbraucht. Zwei der Männer hat sie sogar identifiziert. Trotzdem wurden sie alle freigesprochen, weil die konkrete Zuordnung der Handlung nicht festgestellt werden konnte.“
Deshalb müsse im Sexualstrafrecht dringend nachgeschärft werden. „Wenn feststeht, dass ein Verbrechen begangen wurde, darf es nicht ungestraft bleiben, nur weil unklar ist, wer welchen Teil begangen hat, so der ÖVP-Chef weiter.
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