Nicht nur, dass die Tochter keine Gerechtigkeit erfährt, bleibt die Familie auch noch auf die Anwaltskosten von mehreren Tausend Euro sitzen. „Meine Tochter hat die Lust, ins Bad zu gehen, komplett verloren. Sie ist noch immer sehr belastet, sie ist viel gereizter und auch trauriger. Noch dazu haben wir die Kosten für den Anwalt, und die Täter zahlen gar nichts. Das ist für mich schon sehr fragwürdig. Man überlegt sich dann, ob man das nächste Mal nochmal für sein Recht eintritt.“