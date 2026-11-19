In Österreichs Firmen häufen sich Urlaube, in manchen Familien wird über TV-Nutzungskontingente und Spielzeit-Verhaltensregeln verhandelt, mitunter glüht die Internetleitung durch „GTA“-Downloads, sodass sie sonst zu nichts mehr zu gebrauchen ist: Während Gamer angesichts der Veröffentlichung des neuen Spiele-Megahits völlig aus dem Häuschen sind, hat manch einer in ihrem Umfeld weniger Freude am grassierenden „GTA VI“-Hype. Doch selbst unter Gamern herrscht nicht überall Freude: Eine unangenehme Folge des „GTA VI“-Starts betrifft nämlich auch jene, die gar nicht „GTA“ spielen.