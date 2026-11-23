Rund 1,7 Milliarden Euro gab er der Bund von 2020 bis 2024 aus, um den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen zu fördern. Der Heizungstausch wurde zu rund 75 Prozent der Kosten subventioniert. Im selben Zeitraum stiegen die Preise der Betriebe, die einen Tausch anbieten, um 60 Prozent an. Das liegt nicht einfach an der Inflation: Rechnet man die heraus, liegt die reale Preissteigerung immer noch bei satten 29 Prozent.