Zwischen 2020 und 2024 stiegen die Preise beim Heizungstausch um 60 Prozent an. Anbieter erhöhten ihre Preise, um von den massiven Förderungen der türkis-grünen Bundesregierung zu profitieren, kritisieren Experten.
Rund 1,7 Milliarden Euro gab er der Bund von 2020 bis 2024 aus, um den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen zu fördern. Der Heizungstausch wurde zu rund 75 Prozent der Kosten subventioniert. Im selben Zeitraum stiegen die Preise der Betriebe, die einen Tausch anbieten, um 60 Prozent an. Das liegt nicht einfach an der Inflation: Rechnet man die heraus, liegt die reale Preissteigerung immer noch bei satten 29 Prozent.
In einem Bericht von November sieht der österreichische Rechnungshof einen Grund für die gesteigerten Preise in den hohen Förderungen zurück: „Der Rechnungshof führte die Preissteigerungen unter anderem auch auf die durch die hohen Fördersätze induzierte Nachfrage zurück“, heißt es darin wörtlich.
Nachfrage stieg massiv
Die hohen Fördersätze hätten zu einer „massiven Steigerung der Nachfrage nach Heizungstauschinvestitionen geführt“, erklärte dazu WIFO-Expertin Daniela Kletzan-Slamanig, gegenüber „Ö1“. Die hohe Fördersumme habe das Kostenbewusstsein der Konsumenten „vielleicht ein wenig reduziert“, vermutet die Ökonomin. So seien etwa weniger Vergleichsangebote eingeholt worden. Das habe dazu geführt, dass Anbieter ihre Preise steigerten, um von den Förderungen zu profitieren.
Um einen solchen preistreibenden Effekt der hohen Nachfrage zu vermeiden, empfiehlt die Expertin, Fördersysteme nicht immer wieder zu ändern. Dann hätten Haushalte und Betriebe Planungssicherheit. So könnten auch Nachfragespitzen vermieden werden, die sonst entstehen, wenn viele noch schnell eine Förderung bekommen wollen, bevor sie ausläuft.
Förderungen von über 100 Prozent
In seinem Bericht kritisierte der Rechnungshof nicht nur die Preissteigerungen, sondern auch die Möglichkeit der Überförderung. So konnten Fördernehmer ab 2024 mehrere Subventionen von Bund, Land und Gemeinde gleichzeitig beziehen, wodurch eine Förderquote von über 100 Prozent möglich war.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die soziale Treffsicherheit. Ein eigens für einkommensschwache Haushalte konzipiertes Förderprogramm „Sauber Heizen für Alle“ habe sich nur an Eigentümer von Eigenheimen oder Reihenhäusern gerichtet – dadurch sei die Mehrheit der eigentlich anvisierten Gruppe ausgeschlossen worden.
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