Was Eltern über Spiele-Hype „GTA VI“ wissen müssen

Kaum ein mediales Werk übt derzeit eine stärkere Faszination auf Jugendliche aus als „GTA VI“: Die Entwicklung des Gaming-Mammutprojektes dauerte 13 Jahre. Mit geschätzten Kosten von einer bis 1,5 Milliarden US-Dollar handelt es sich um das teuerste Videospiel aller Zeiten und ein nicht minder gewaltiges Marketing-Budget sorgt dafür, dass der potenzielle neue Spiele-Megahit bereits Wochen vor Veröffentlichung in aller Munde ist. Doch bei aller Vorfreude: „GTA VI“ ist nicht für jeden geeignet und stellt Eltern vor unbequeme Fragen. Krone+ hat die Antworten.