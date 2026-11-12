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Was Eltern über Spiele-Hype „GTA VI“ wissen müssen

Digital
12.11.2026 11:32
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Es ist der Videospiele-Hype des Jahres: Das am 19. November erscheinende „GTA VI“ von Rockstar Games lockt quer durch alle Altersgruppen Millionen Spieler vor die Konsolen, naturgemäß ist es damit auch ein Schulhofthema. Aber wie sollten Eltern mit dem Game umgehen? Immerhin strotzt es nur so vor Sex, Drogen und Gewalt, ist also nichts für Kinder. Ein Medienexperte verrät, wie Familien mit dem Phänomen umgehen sollten.

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Kaum ein mediales Werk übt derzeit eine stärkere Faszination auf Jugendliche aus als „GTA VI“: Die Entwicklung des Gaming-Mammutprojektes dauerte 13 Jahre. Mit geschätzten Kosten von einer bis 1,5 Milliarden US-Dollar handelt es sich um das teuerste Videospiel aller Zeiten und ein nicht minder gewaltiges Marketing-Budget sorgt dafür, dass der potenzielle neue Spiele-Megahit bereits Wochen vor Veröffentlichung in aller Munde ist. Doch bei aller Vorfreude: „GTA VI“ ist nicht für jeden geeignet und stellt Eltern vor unbequeme Fragen. Krone+ hat die Antworten.

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