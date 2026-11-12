Was Eltern über Spiele-Hype „GTA VI“ wissen müssen

Es ist der Videospiele-Hype des Jahres: Das am 19. November erscheinende „GTA VI“ von Rockstar Games lockt quer durch alle Altersgruppen Millionen Spieler vor die Konsolen, naturgemäß ist es damit auch ein Schulhofthema. Aber wie sollten Eltern mit dem Game umgehen? Immerhin strotzt es nur so vor Sex, Drogen und Gewalt, ist also nichts für Kinder. Ein Medienexperte verrät, wie Familien mit dem Phänomen umgehen sollten.
Kaum ein mediales Werk übt derzeit eine stärkere Faszination auf Jugendliche aus als „GTA VI“: Die Entwicklung des Gaming-Mammutprojektes dauerte 13 Jahre. Mit geschätzten Kosten von einer bis 1,5 Milliarden US-Dollar handelt es sich um das teuerste Videospiel aller Zeiten und ein nicht minder gewaltiges Marketing-Budget sorgt dafür, dass der potenzielle neue Spiele-Megahit bereits Wochen vor Veröffentlichung in aller Munde ist. Doch bei aller Vorfreude: „GTA VI“ ist nicht für jeden geeignet und stellt Eltern vor unbequeme Fragen. Krone+ hat die Antworten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.