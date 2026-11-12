Mädchen (14) nach Raub in Wien geschnappt

Schläge, Tritte und schließlich auch noch das Handy weg: Eine 18-Jährige ist am Mittwochabend in Wien-Favoriten laut eigenen Angaben von einer Bekannten attackiert und ausgeraubt worden. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte wenig später eine erst 14-jährige Tatverdächtige festnehmen.