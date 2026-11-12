Mädchen (14) nach Raub in Wien geschnappt

Schläge, Tritte und schließlich auch noch das Handy weg: Eine 18-Jährige ist am Mittwochabend in Wien-Favoriten laut eigenen Angaben von einer Bekannten attackiert und ausgeraubt worden. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte wenig später eine erst 14-jährige Tatverdächtige festnehmen.
Gegen 20 Uhr erstattete die 18-Jährige in der Polizeiinspektion Keplergasse Anzeige. Sie gab an, von einer Bekannten geschlagen und getreten worden zu sein. Zudem wurde ihr diese das Mobiltelefon geraubt.
14-Jährige am Keplerplatz geschnappt
Die Beamten leiteten daraufhin umgehend eine Fahndung ein. Mit Erfolg: Wenig später konnten Polizisten die 14-Jährige am Keplerplatz anhalten und vorläufig festnehmen.
Von dem geraubten Handy fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Die Tatverdächtige wurde bislang noch nicht einvernommen. Die Ermittlungen laufen.
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