„Die nächste EM steht ganz oben auf meiner Liste!“

Junior Adamu will mit Österreich am Samstag in Linz gegen Irland vorzeitig in die Liga A der Nations League zurückkehren. Sein Gebet und die Bibel sind dem Stürmer heilig. Die Sehnsucht nach einem Großereignis ist riesig.
Von Liga-Konkurrent Freiburg zog es ÖFB-Stürmer Junior Adamu im Sommer zu Schalke. Der 25-Jährige sprach mit der „Krone“ über ...
... die Nations League: „Für uns haben der Aufstieg und die Rückkehr in Liga A oberste Priorität. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, bin voll bereit. Wir wollen immer besser werden und das Jahr mit zwei Siegen positiv abschließen.“
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