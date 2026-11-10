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Tag X in der Formel 1

Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“

Formel 1
10.11.2026 07:12
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Mercedes-Teamchef Toto Wolff(Bild: AFP/CHRIS GRAYTHEN)
Porträt von Richard Köck
Von Richard Köck

Die „Königsklasse“ will heute entscheiden, ob die Saison im Nahen Osten oder doch in Imola endet. Von einer „unglaublichen Ehre“ spricht indes Mercedes-Boss Toto Wolff …

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„Ehrlich, es ist eine unglaubliche Ehre, dieses Team zu repräsentieren. Dass ich da vor der Kamera stehe, ist mir fast unangenehm, an diesem Erfolg sind so viele Menschen beteiligt, denen mein besonderer Dank gilt“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem Gewinn des Konstrukteur-Titels beim GP von Brasilien und genoss die Champagner-, Bier- und Gatorade-Dusche in der Garage. Aus der Mercedes-Zentrale gratulierte auch gleich der Vorstandsvorsitzende Ola Källenius: „Dieser Erfolg ist der beste Beweis dafür, dass der Rennsport tief in der Marke Mercedes-Benz verwurzelt ist.“

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Heute ist Deadline
In den letzten drei Rennen geht es für das „Wolffs-Rudel“ nun darum, das Auto für 2027 zu optimieren. Ob’s allerdings wirklich noch drei Rennen bis Saisonschluss sind, könnte sich heute entscheiden. Im Fahrerlager von Interlagos jedenfalls bestätigte Haas-Teamchef Ayao Komatsu, dass es heute zum „Tag X“ punkto Saisonplanung kommen wird. Demnach müssen die Veranstalter in der Emilia-Romagna bis dahin Bescheid wissen, ob sie als Ersatz einspringen sollen. Danach soll aus logistischen Gründen nicht mehr genug Zeit bleiben, um das Rennwochenende in Imola vorzubereiten.

Wo fährt die Formel 1?

Am Lusail International Circuit in Katar, ...
(Bild: GEPA)
... oder am Autodromo Enzo e Dino Ferrari?
(Bild: Red Bull Content Pool)

Eigentlich will die Formel 1 ihren Saisonabschluss am 29. November in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi bestreiten. Doch die Spannungen in der Region aufgrund des Iran-Kriegs haben schon vor Monaten Zweifel an einem planmäßigen Ablauf aufkommen lassen. Die „Königsklasse“ hat deshalb bereits vor Wochen begonnen, als Plan B in Italien Vorbereitungen für einen Grand Prix im Dezember zu treffen. Für den neuen Weltmeister Kimi Antonelli (Mercedes) würde dieses Szenario genauso wie für Ferrari noch ein weiteres Heimspiel bedeuten.

Toto Wolff sprach Klartext. „Wenn jemand nicht nach Katar fahren möchte, dann soll er daheimbleiben.“ Zudem ist sich der Wiener sicher, dass Formel-1-Boss Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem die Situation im Nahen Osten genau verfolgen. „Wenn es zu gefährlich wird, sind sie die Ersten, die reagieren werden, um die Leute zu beschützen.“

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