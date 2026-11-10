Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“

Heute ist Deadline

In den letzten drei Rennen geht es für das „Wolffs-Rudel“ nun darum, das Auto für 2027 zu optimieren. Ob’s allerdings wirklich noch drei Rennen bis Saisonschluss sind, könnte sich heute entscheiden. Im Fahrerlager von Interlagos jedenfalls bestätigte Haas-Teamchef Ayao Komatsu, dass es heute zum „Tag X“ punkto Saisonplanung kommen wird. Demnach müssen die Veranstalter in der Emilia-Romagna bis dahin Bescheid wissen, ob sie als Ersatz einspringen sollen. Danach soll aus logistischen Gründen nicht mehr genug Zeit bleiben, um das Rennwochenende in Imola vorzubereiten.