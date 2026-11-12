Marschmusik, Macht und einige „frische“ Köpfe

Wenn vor dem Landhaus in Linz die Musikkapelle aufmarschiert, dann tut sich in der Regel etwas in der Politik. Und so wird es heute auch sein: Zu Ehren der neuen Landesrätin und Nachfolgerin von Markus Achleitner im Standort-Ressort, Christiane Frauscher, rückt der Musikverein Weilbach an. Die frühere Finanzdirektorin wuchs in der Innviertler Gemeinde auf, ist trotz Wohnort Linz noch immer eng mit ihrer Heimat verbunden.