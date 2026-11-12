Selenskyj: Starlink wird „systematisch“ gedrosselt

Verwerfungen mit Washington

Man versuche, die Umstände mit der US-amerikanischen Seite zu klären, so der Präsident. Starshield gehört zum SpaceX-Konzern von Tech-Milliardär Elon Musk. Bereits im Oktober hatte eine Drosselung des Systems zu Verwerfungen zwischen Kiew und Washington geführt. Musk und US-Präsident Donald Trump waren zuvor mit heftiger Kritik an Selenskyj aufgefallen. Die Verantwortung für die Starshield-Drosselung schoben aber beide von sich weg.