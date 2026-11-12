Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Entlang gesamter Front

Selenskyj: Starlink wird „systematisch“ gedrosselt

Außenpolitik
12.11.2026 11:14
Eine von der ukrainischen Armee genutzte Starlink-Breitbandantenne (Archivbild)
Eine von der ukrainischen Armee genutzte Starlink-Breitbandantenne (Archivbild)(Bild: AFP/YASUYOSHI CHIBA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erneut beklagt die Ukraine „erhebliche Störungen“ bei der Steuerung ihrer Abwehrdrohnen. Das dafür genutzte System Starshield, dem militärischen Ableger von Starlink, werde seit Tagen „systematisch“ gedrosselt, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Entlang der gesamten Frontlinie verzeichneten die ukrainischen Truppen bereits seit einigen Tagen Störungen beim Betrieb von Starshield, schrieb Selenskyj am Donnerstag auf Telegram. Die Geschwindigkeit von Drohnen werde auf 161 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Keine zufälligen Fehler
Das Militär habe die Umstände bereits geprüft und sei zum Schluss gelangt, dass es sich nicht um zufällige Fehler, „sondern um eine systemseitige Geschwindigkeitsbegrenzung“ handelt, betonte das ukrainische Staatsoberhaupt. 

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump und SpaceX-Chef Elon Musk bei einem Treffen mit KI-Firmenbossen beim ...
Sprach zuvor mit Trump
Bericht: Musk selbst befahl Starlink-Bremse
21.10.2026
Selenskyj legt nach:
Starlink-Probleme sind „eine geplante Operation“
18.10.2026
Kritik an Elon Musk
Vorwurf aus Ukraine: SpaceX drosselt Starlink
14.10.2026

Die Drosselung erschwere der Luftabwehr das Abfangen russischer Drohnen mit Düsenantrieb. Mehrere Treffer seien deswegen schon verzeichnet worden. „Leider hilft dies den Russen dabei, mehr Ukrainer zu töten und mehr gezielte Schläge gegen die Ukraine zu führen“, schrieb Selenskyj.

Verwerfungen mit Washington
Man versuche, die Umstände mit der US-amerikanischen Seite zu klären, so der Präsident. Starshield gehört zum SpaceX-Konzern von Tech-Milliardär Elon Musk. Bereits im Oktober hatte eine Drosselung des Systems zu Verwerfungen zwischen Kiew und Washington geführt. Musk und US-Präsident Donald Trump waren zuvor mit heftiger Kritik an Selenskyj aufgefallen. Die Verantwortung für die Starshield-Drosselung schoben aber beide von sich weg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
12.11.2026 11:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Streit als Motiv?
„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer
KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
156.342 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
120.052 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Gericht
50 Benko-Millionen in Liechtenstein gesichert
95.526 mal gelesen
Signa-Bauherr Benko errichtete 2014 mit seiner Mutter die Ingbe-Stiftung in Liechtenstein.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
833 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Innenpolitik
Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe
777 mal kommentiert
Die Verlängerung des Wehrdienstes war von Beginn an schwierig.
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
742 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Mehr Außenpolitik
Entlang gesamter Front
Selenskyj: Starlink wird „systematisch“ gedrosselt
Chip-Systeme forciert
Zahl der Tierversuche in Labors nimmt weiter ab
Zum 100. Geburtstag
Staatsbürgerschaft für Holocaust-Überlebende
Patzer am Veteranentag
Lachen am Denkmal: Soldat rügt Gruppe um Hegseth
„Der große Verlierer“
Steirischer Landesrat zerreißt Sozialhilfe-Reform
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf