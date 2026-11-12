Selenskyj: Starlink wird „systematisch“ gedrosselt

Erneut beklagt die Ukraine „erhebliche Störungen“ bei der Steuerung ihrer Abwehrdrohnen. Das dafür genutzte System Starshield, dem militärischen Ableger von Starlink, werde seit Tagen „systematisch“ gedrosselt, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj.
Entlang der gesamten Frontlinie verzeichneten die ukrainischen Truppen bereits seit einigen Tagen Störungen beim Betrieb von Starshield, schrieb Selenskyj am Donnerstag auf Telegram. Die Geschwindigkeit von Drohnen werde auf 161 Kilometer pro Stunde begrenzt.
Keine zufälligen Fehler
Das Militär habe die Umstände bereits geprüft und sei zum Schluss gelangt, dass es sich nicht um zufällige Fehler, „sondern um eine systemseitige Geschwindigkeitsbegrenzung“ handelt, betonte das ukrainische Staatsoberhaupt.
Die Drosselung erschwere der Luftabwehr das Abfangen russischer Drohnen mit Düsenantrieb. Mehrere Treffer seien deswegen schon verzeichnet worden. „Leider hilft dies den Russen dabei, mehr Ukrainer zu töten und mehr gezielte Schläge gegen die Ukraine zu führen“, schrieb Selenskyj.
Verwerfungen mit Washington
Man versuche, die Umstände mit der US-amerikanischen Seite zu klären, so der Präsident. Starshield gehört zum SpaceX-Konzern von Tech-Milliardär Elon Musk. Bereits im Oktober hatte eine Drosselung des Systems zu Verwerfungen zwischen Kiew und Washington geführt. Musk und US-Präsident Donald Trump waren zuvor mit heftiger Kritik an Selenskyj aufgefallen. Die Verantwortung für die Starshield-Drosselung schoben aber beide von sich weg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.