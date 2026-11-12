Verstappen: Ferrari? „Dann bekommt man genau das!“

„Wenn ich Teamchef wäre, …“

Und der Red-Bull-Star legt nach: „Ich habe das schon früher gesagt. Die Leute sind sehr oft anderer Meinung als ich, aber wenn ich Teamchef wäre – wenn ich mein eigenes Team hätte -, würde ich niemals zwei Nummer-1-Fahrer verpflichten.“ Aus der Sicht von Verstappen sei Ferrari selbst schuld: „Denn dann bekommt man genau solche Situationen. Dann ist das ganz normal.“