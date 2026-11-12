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Szene sorgte für Ärger

Verstappen: Ferrari? „Dann bekommt man genau das!“

Formel 1
12.11.2026 11:17
Max Verstappen spricht über den Zoff bei Ferrari.
Max Verstappen spricht über den Zoff bei Ferrari.(Bild: AP/Ettore Chiereguini)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei Ferrari läuft’s aktuell nicht wirklich rund! Jetzt muss sich der Formel-1-Traditionsrennstall auch noch einen kleinen Seitenhieb von Max Verstappen gefallen lassen.

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Zwar hatten sie im Rahmen des Brasilien-Rennens betont, sich ausgesprochen zu haben, so ganz scheint die Sache zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc allerdings noch nicht gegessen zu sein. Auch bei anderen Fahrern sorgt das brisante Ferrari-Duell in Mexiko, als Leclerc Hamilton nach dem Start heftig auf dem Asphalt attackiert hatte, für Gesprächsstoff.

„Wenn man einfach eine klare Nummer eins und eine klare Nummer zwei hätte, dann wären sie als Erster und Zweiter durch diese Kurve gefahren und hätten das Rennen auch als Erster und Zweiter beendet. Oder vielleicht als Erster und Dritter, aber das wäre auch in Ordnung gewesen. Als Team holt man trotzdem viele Punkte“, betont Verstappen im Gespräch mit „Viaplay“.

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„Wenn ich Teamchef wäre, …“
Und der Red-Bull-Star legt nach: „Ich habe das schon früher gesagt. Die Leute sind sehr oft anderer Meinung als ich, aber wenn ich Teamchef wäre – wenn ich mein eigenes Team hätte -, würde ich niemals zwei Nummer-1-Fahrer verpflichten.“ Aus der Sicht von Verstappen sei Ferrari selbst schuld: „Denn dann bekommt man genau solche Situationen. Dann ist das ganz normal.“

Krimi um Platz zwei
Während Mercedes-Jungstar Kimi Antonelli bereits als Weltmeister in der Formel 1 feststeht, bleibt der Kampf um Platz zwei indes spannend: Verstappen liegt mit 279 Punkten vor Geroge Russell (Mercedes/262), Hamilton (261), Leclerc (249) und Lando Norris (McLaren/246).

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