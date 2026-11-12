„Was, wenn Mangel an Löschwasser Leben kostet?“

Die Löschwasser-Knappheit lässt Feuerwehren kreativ werden. Und im Mühlviertel hilft der Biber ungewollt mit, das Problem etwas zu entschärfen. Innviertler Kommandant vermisst Problembewusstsein bei Politik. Geht bei einem Brand wegen fehlendem Wasser etwas schief, trägt übrigens nicht der Feuerwehrchef die Verantwortung.
„Ich möchte nicht, dass ich mir nach einem Einsatz sagen muss: ,Wir hätten bei einem Brand eine Person retten können, wenn wir 2000 Liter Wasser mehr gehabt hätten’“ – Markus Wiesauer, Kommandant der FF Jeging, war einer der ersten, der heuer wegen des Löschwassermangels kreativ wurde.
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