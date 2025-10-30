Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

5 Bio. US-Dollar wert!

Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt

Digital
30.10.2025 12:01

Als der US-Chipkonzern Nvidia vor 32 Jahren gegründet wurde, hatten ihn lediglich Gamer auf dem Schirm: Seine Grafikchips hauchten 3D-Welten auf ihren Computern Leben ein. Heute ist Nvidia die wertvollste Firma der Welt und nicht mehr Gaming der wichtigste Geschäftsbereich – sondern KI.

0 Kommentare

Apple, Google, Microsoft – Nvidia hat in puncto Börsenwert mittlerweile alle hinter sich gelassen und wird mit über fünf Billionen US-Dollar (4,3 Bio. Euro) bewertet, der Aktienkurs hat sich seit Ende 2022 verzehnfacht. Der Antrieb ist die KI-Revolution: Kein anderer Chiphersteller hat Prozessoren im Sortiment, die sich so gut für das Training von KI-Modellen eignen wie jene von Nvidia. Warum das so ist und auf welche Chips die KI-Wirtschaft nach Nvidias Grafikprozessoren setzen will, erklärt Krone+ in der großen Analyse.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nvidia-CEO Jensen Huang, der bei öffentlichen Auftritten gerne Lederjacke trägt, ist ...
Krone Plus Logo
5 Bio. US-Dollar wert!
Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt
„Krone“ vor Ort: Microsoft zieht in Newport bei den Briten ein riesiges schlauchförmiges ...
Krone Plus Logo
Mega-Baustelle Newport
Rechenzentren: Hier „wohnt“ Künstliche Intelligenz
Könnte in Zukunft nicht nur als Sportgerät eine gute Figur machen: der Jetson One
Krone Plus Logo
Fliegen wie „Jetsons“
So will Start-up private Luftfahrt revolutionieren
Trumps Söhne Donald Trump Jr. und Eric sind groß im Geschäft mit Kryptowährungen, aber auch ...
Krone Plus Logo
Umstrittene Partner
Wie der Trump-Clan mit Kryptogeld Milliarden macht
Überzeugendes Gesamtpaket: XGIMIs Horizon 20 Max
Krone Plus Logo
4K-Laser-Beamer
Horizon 20 Max: XGIMIs bislang hellste „Leuchte“
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
179.484 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.285 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
130.705 mal gelesen
Mehr Digital
Krone Plus Logo
5 Bio. US-Dollar wert!
Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt
Meta, Microsoft & Co.
KI-Boom lässt bei US-Techfirmen Gewinne sprudeln
„Wachstumsquelle“
Fed-Chef Powell hält KI-Kurshoch nicht für Blase
Weniger Abhängigkeiten
Strafgerichtshof will Microsofts Office ersetzen
Eine Billion Dollar
OpenAI bereitet Börsengang mit Mega-Bewertung vor

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf