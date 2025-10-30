Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt

Als der US-Chipkonzern Nvidia vor 32 Jahren gegründet wurde, hatten ihn lediglich Gamer auf dem Schirm: Seine Grafikchips hauchten 3D-Welten auf ihren Computern Leben ein. Heute ist Nvidia die wertvollste Firma der Welt und nicht mehr Gaming der wichtigste Geschäftsbereich – sondern KI.
Apple, Google, Microsoft – Nvidia hat in puncto Börsenwert mittlerweile alle hinter sich gelassen und wird mit über fünf Billionen US-Dollar (4,3 Bio. Euro) bewertet, der Aktienkurs hat sich seit Ende 2022 verzehnfacht. Der Antrieb ist die KI-Revolution: Kein anderer Chiphersteller hat Prozessoren im Sortiment, die sich so gut für das Training von KI-Modellen eignen wie jene von Nvidia. Warum das so ist und auf welche Chips die KI-Wirtschaft nach Nvidias Grafikprozessoren setzen will, erklärt Krone+ in der großen Analyse.
