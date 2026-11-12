Anthropic zieht Grenzen: Darf man KI beleidigen?

Anthropic verschärft die Regeln für den Umgang mit seinem Chatbot Claude: Wer die KI wiederholt grundlos beleidigt oder sich ihr gegenüber grausam verhält, riskiert künftig sogar den Ausschluss. Doch was steckt hinter dem ungewöhnlichen Schritt? Und warum ist die Frage, wie wir mit Künstlicher Intelligenz umgehen, weit mehr als eine technische?
Hand aufs Herz: Sie hingen doch bestimmt auch schon einmal am Telefon mit einer KI in der Warteschleife, fühlten sich wiederholt missverstanden und sind daraufhin ausfällig oder gar beleidigend geworden. Die Maschine hat schließlich keine Gefühle – oder etwa doch?
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