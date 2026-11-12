Anthropic zieht Grenzen: Darf man KI beleidigen?

Anthropic verschärft die Regeln für den Umgang mit seinem Chatbot Claude: Wer die KI wiederholt grundlos beleidigt oder sich ihr gegenüber grausam verhält, riskiert künftig sogar den Ausschluss. Doch was steckt hinter dem ungewöhnlichen Schritt? Und warum ist die Frage, wie wir mit Künstlicher Intelligenz umgehen, weit mehr als eine technische?