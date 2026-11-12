ÖSV-Ass: „Ihn könnt ihr auf der Rechnung haben!“

„Schlussendlich war die eigene Erwartungshaltung wahrscheinlich zu hoch gesetzt“, sagte Gstrein im Rückblick auf den Olympiawinter. Statt regelmäßig aufs Podium zu fahren, verlor der mittlerweile 29-Jährige zwischendurch komplett den Faden. Erst in Kitzbühel, gerade rechtzeitig für Olympia, tauchte er wieder aus seinem Tief. „Ich wollte nach so einer guten Saison einfach mehr. Aber ich habe nicht so reingefunden und bin in einen Strudel reingekommen“, erinnerte Gstrein, der seine Saison letztlich beim größten Rennen des Winters gerettet hat. „Vielleicht war es für Olympia gar nicht schlecht, dass ich die ganze Saison so einen Scheiß zusammengefahren bin. Ich hatte keinen Druck.“