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ÖSV-Ass: „Ihn könnt ihr auf der Rechnung haben!“

Ski Alpin
12.11.2026 11:39
Fabio Gstrein traut seinem Teamkollegen Michael Matt in dieser Saison einiges zu!
Fabio Gstrein traut seinem Teamkollegen Michael Matt in dieser Saison einiges zu!(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, GEPA)
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Von krone Sport

Vom Himmel in die Hölle – und zurück: Fabio Gstrein blickt nach einer „lehrreichen“ Saison zuversichtlich in die neue. Als großer Hoffnungsträger der österreichischen Slalom-Artisten gestartet, stürzte der Tiroler zwischenzeitlich ins Niemandsland der Ergebnislisten ab. Nach einer beinahe verpassten Olympia-Qualifikation gelang ihm mit der Silbermedaille der große Wurf. Mit „gesunder Erwartungshaltung“ sollen die Ausschläge der Leistungskurve im WM-Jahr kleiner ausfallen. Doch besonders einem Teamkollegen traut das Slalom-Ass einiges zu ... 

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„Schlussendlich war die eigene Erwartungshaltung wahrscheinlich zu hoch gesetzt“, sagte Gstrein im Rückblick auf den Olympiawinter. Statt regelmäßig aufs Podium zu fahren, verlor der mittlerweile 29-Jährige zwischendurch komplett den Faden. Erst in Kitzbühel, gerade rechtzeitig für Olympia, tauchte er wieder aus seinem Tief. „Ich wollte nach so einer guten Saison einfach mehr. Aber ich habe nicht so reingefunden und bin in einen Strudel reingekommen“, erinnerte Gstrein, der seine Saison letztlich beim größten Rennen des Winters gerettet hat. „Vielleicht war es für Olympia gar nicht schlecht, dass ich die ganze Saison so einen Scheiß zusammengefahren bin. Ich hatte keinen Druck.“

Gstrein teilt seine Nummer-eins-Rolle gern
Nach neun vollen Saisonen im Weltcup steht die Bilanz des „Ötzi“, wie der Ötztaler von allen genannt wird, bei sechs Top-fünf-Platzierungen, darunter zwei dritten Rängen (Schladming und Sun Valley 2025). Seinen Trainern zufolge ist diese Ausbeute angesichts seines skifahrerischen Potenzials deutlich zu gering. Mit Hättiwari will sich Gstrein aber nicht aufhalten, sein Blick gilt der Zukunft: „Ich hoffe schon, dass ich das von Olympia öfter zeigen kann.“ Als Nummer zehn der Slalom-Welt ist er vor dem Auftakt in Levi am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) bestplatzierter ÖSV-Fahrer. Besser als Zehnter war er bei drei Lappland-Antreten noch nicht.

Michael Matt
Michael Matt(Bild: Christof Birbaumer)

Gemeinsam mit Michael Matt, der sich in der Vorsaison mit der Startnummer wieder nach vorne arbeiten konnte, will Gstrein während Manuel Fellers Abwesenheit die Kohlen aus dem Feuer holen. „Den Michi könnt ihr auf der Rechnung haben! Ich hoffe, dass wir zwei uns jetzt einmal die Rolle des Einserfahrers teilen. Und wenn der Raschi (Dominik Raschner, Anm.) das einmal im Rennen herbringt, was er im Training aufführt, dann kann der ganz vorne mitfahren“, erzählte Gstrein. Er selbst will „ruhig bleiben“, um sein Potenzial möglichst abzurufen und schon gar nicht „mit Gewalt irgendwas Spezielles erzwingen“.

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Projekt Riesentorlauf verläuft schleppend
Das gilt wohl auch für sein lang gehegtes Ziel, im Riesentorlauf-Weltcup Fuß zu fassen. Beim Saisonauftakt in Sölden scheiterte er allerdings bereits an der internen Qualifikation für den Riesentorlauf. Es bleibt bei der ausbaufähigen Bilanz von 19 Rennstarts und null Punkten in dieser Disziplin. Er wird es demnächst wieder versuchen, denn: „Es ist einfach eine brutal lange Saison, wenn du nur Slalom fährst. Es wird monoton.“ Allerdings weiß der Tiroler, dass er für eine ansprechende Startnummer erst einmal Ergebnisse einfahren müsste.

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