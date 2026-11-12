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Unzufriedenheit steigt

Der Pfusch als die kleine „Rache“ am Staat

Oberösterreich
12.11.2026 11:32
Vor allem Handwerkstätigkeiten werden gerne im Pfusch ausgeführt
Vor allem Handwerkstätigkeiten werden gerne im Pfusch ausgeführt(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Der Pfusch ist und bleibt in Österreich ein Kavaliersdelikt. Doch eine aktuelle Befragung sorgte sogar beim Linzer „Schattenwirtschafts-Professor“ Friedrich Schneider für einen Aha-Effekt: Die Österreicher geben an, dass Pfuschen in Ordnung ist, weil die Leistungen des Staates nicht mehr mit der Steuerleistung zusammenpassen. Quasi die „Rache“ des kleinen Mannes am Staat.

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„Ich werde mir nächstes Jahr die Gründe für die Unzufriedenheit noch einmal extra ansehen“, kündigt der emeritierte Kepler-Uni-Professor Friedrich Schneider bei der Präsentation der aktuellen Market-Studie unter mehr als 2000 Österreichern an. Denn dies sei ein „markantes“ und „überraschendes“ Ergebnis der Umfrage. So sank in den vergangenen neun Jahren die Zufriedenheit mit den Leistungen des Staates – quasi als Gegenleistung zu den Steuern – von 67 auf 43 Prozent. Und 39 Prozent der Befragten sehen einen Zusammenhang zwischen Unzufriedenheit und Pfusch.

Im Schnitt 500 Euro bezahlt
Fast zwei Drittel der Österreicher sind auch der Meinung, dass „ohne Pfuscher vieles nicht mehr leistbar ist“ und jeder Vierte nutzte im vergangenen Jahr Leistungen von „Schattenarbeitern“. Zumeist waren es klassische Angebote wie Autoreparatur, Elektro- oder Wasserinstallationen, Friseur, Schönheitspflege, Haus- und Gartenarbeit. „Im Schnitt wurden 500 Euro bezahlt. Aber hier ist die Bandbreite sehr hoch“, sagt Schneider.

Zitat Icon

Dass 17 Prozent der 16- bis 29-Jährigen pfuschen ist klar: Sie sind jung, kräftig, haben Zeit und brauchen das Geld.

Friedrich Schneider, emer. JKU-Professor

Stundenlohn stieg auch an
Er sieht in der hohen Akzeptanz der Schwarzarbeit das größte Problem in der Bekämpfung. Nur vier Prozent der Befragten meinten, dass ein Pfuscher angezeigt werden sollte, noch weniger würden es selbst tun. Die steigenden Lebenshaltungskosten sind einer der Treiber für die Schattenwirtschaft. Dabei stieg auch der durchschnittliche Stundenlohn für den Schwarzarbeiter in den vergangenen sieben Jahren von 17 auf 28 Euro. Auch hier gibt es – je nach Leistung – Ausreißer nach oben und unten.

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Arbeitszeit reduzieren, aber mehr pfuschen
Spannend ist auch, dass es einen Zusammenhang mit Arbeitszeitverkürzung – 28 Prozent der Arbeitnehmer wollen weniger lange offiziell arbeiten – und Pfusch. Denn 24 Prozent der Befragten meinten, dass sie die gewonnene Freizeit fürs Pfuschen nutzen würden. „Die Meinung, dass die jungen Leute faul sind, stimmt nicht“, sagt Schneider, der hofft, dass die Konjunktur bald wieder anspringt und die Beschäftigung steigt. „Wer in der regulären Arbeit Möglichkeiten hat, gut bezahlte Überstunden zu machen, der wird vermutlich weniger gerne am Freitagabend das Bad des Nachbarn fliesen, während die Kumpels fortgehen“, sagt der „Schattenwirtschafts-Professor“. 

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