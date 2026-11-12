Der Pfusch als die kleine „Rache“ am Staat

Stundenlohn stieg auch an

Er sieht in der hohen Akzeptanz der Schwarzarbeit das größte Problem in der Bekämpfung. Nur vier Prozent der Befragten meinten, dass ein Pfuscher angezeigt werden sollte, noch weniger würden es selbst tun. Die steigenden Lebenshaltungskosten sind einer der Treiber für die Schattenwirtschaft. Dabei stieg auch der durchschnittliche Stundenlohn für den Schwarzarbeiter in den vergangenen sieben Jahren von 17 auf 28 Euro. Auch hier gibt es – je nach Leistung – Ausreißer nach oben und unten.