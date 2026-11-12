Von Polizei verfolgtes Auto kracht in Geschäft

Ein gewaltiger Krach ließ am Donnerstagvormittag ein Lebensmittelgeschäft in St. Florian bei Linz erzittern. Ein Auto hatte die Eingangstür durchbrochen. Der Fahrer hatte nach einer Kontrolle durch die Polizeieinheit „Puma“ die Flucht ergriffen.
Die Vorgeschichte: Beamte der fremden- und grenzpolizeilichen Einheit „Puma“ wollten am Donnerstagvormittag einen verdächtigen Autolenker stoppen und kontrollieren. Der Mann stieg aber aufs Gas und ergriff die Flucht.
Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Nachdem der Flüchtende mit hohem Tempo in einen Kreisverkehr bei Sankt Florian eingefahren war, verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Wagen.
Lenker verletzt
Das Auto kam von der Fahrbahn ab und krachte in einen daneben stehenden Einkaufsmarkt. Der Pkw durchbrach dabei die gläserne Eingangstür. Glücklicherweise kamen dabei keine Kunden zu schaden. Der Unfalllenker wurde bei dem Crash leicht verletzt.
Die Polizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte auf die Polizeiinspektion Enns. Die genauen Hintergründe für seine Flucht werden aktuell ermitelt. Feuerwehrleute bargen das Autowrack.
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