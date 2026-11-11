„Wir dürfen diese Menschen nicht zurücklassen“

Die Digitalisierung schreitet voran – doch nicht alle können Schritt halten. Gerade ältere Menschen stehen dabei vor neuen Herausforderungen. Psychologin und Expertin für digitale SeniorInnenbildung Edith Simöl plädiert für mehr Zeit und Unterstützung beim Lernen: „Es ist ein Weg, den man kontinuierlich gehen muss. Üben. Üben. Üben.“ Warum es dabei nicht nur um Technik, sondern auch um gesellschaftliche Teilhabe geht, erklärt sie im „Brennpunkt Medien“-Talk mit Jana Pasching.