„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“

Erst stürzten ihn die Schmid-Chats, jetzt will ein russischer Agent dabei mitgeholfen haben: Jan Marsalek prahlt in Nachrichten nach Moskau, Sebastian Kurz „erfolgreich gestürzt“ zu haben. Bei seinem ersten Auftritt seit Bekanntwerden der Chats gab sich der junge Altkanzler zurückhaltend und blickte lieber auf die Weltlage. Zum Comeback in der Innenpolitik hat er auch diesmal eine recht klare Antwort.
Sebastian Kurz hat wieder einmal ungelesene Nachrichten. Nach den Schmid-Chats, die ihn 2021 das Kanzleramt kosteten, kommen nun Grüße aus Moskau. Absender ist ausgerechnet Jan Marsalek. Der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand soll seit Jahren für Russland spionieren. Laut „Bild“ und „Telegraph“ schrieb er im Oktober 2021 an einen russischen Agentenführer, „wir“ hätten den Kanzler „erfolgreich gestürzt“. Da war Kurz gerade zwei Wochen weg. Marsalek will an der Sicherstellung von Thomas Schmids Handy und damit am „Kurz-Sturz“ beteiligt gewesen sein.
Alles nur Agenten-Prahlerei?
Der Haken: In den Ermittlungsakten findet sich dafür kein Beleg, Experten sprechen von Agenten-Prahlerei. Harmlos ist die Sache trotzdem nicht. Gerade Schmids Handy ist das Fundament der Umfrage-Affäre. Die jahrelangen Ermittlungen gegen Kurz sollen kurz vor dem Abschluss stehen, mit Schmid als Kronzeuge der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Für den Altkanzler gilt die Unschuldsvermutung – und, wie er selbst sagt, es gilt „die Themen nicht durchzumischen!“
Am Montagabend stellte sich der 40-Jährige beim „C3 Business Talk“ in der Wiener Innenstadt den Fragen von Gastgeber Thomas Prantner. Seit die Chats am Samstag aufgetaucht sind, war es sein erster öffentlicher Auftritt. Zu den Marsalek-Nachrichten habe er selbst „viele Fragezeichen“. Licht ins Dunkel soll eine Akteneinsicht bringen, die Kurz über seinen Anwalt beantragen will. Auf die Frage, ob er glaube, dass Ex-Agent Martin Weiss hier als Hintermann fungiere, meint Kurz: „Falls ich ihn einmal zufällig wo treffe, werde ich ihn jedenfalls fragen!“
Blick nach Frankreich und Deutschland
Abseits der Altlasten richtete Kurz den Blick nach vorne, und wie zuletzt immer öfter auf die Außenpolitik. An den Protesten in Frankreich sehe man, wie „falsche Migrationspolitik“ zu Problemen führe. Viele Junge seien ohne Perspektive, der Wohlstand der Eltern sei kaum noch zu halten. Auch Bilder aus deutschen Städten erschrecken ihn. Deutschland sei in einer „politisch nicht einfachen Situation“: „Die politischen Ränder werden immer stärker, die Mitteparteien sind relativ schwach.“ Sein Fazit: „Wir werden in zehn Jahren in einer völlig anderen Welt leben.“
Erneut kritisierte Kurz Bundespräsident Alexander Van der Bellen für dessen Aussagen zu Kriegsverbrechen Israels. Im Kampf gegen Terrororganisationen brauche es „starke Klarheit“.
Kurz rechnet mit Rubio als US-Präsident
In den USA setzt Kurz auf Marco Rubio als nächsten republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Vizepräsident J.D. Vance habe im eigenen Lager vielleicht mehr Rückhalt, Rubio aber „über die Parteigrenzen hinaus“ die besseren Karten. Im Iran-Konflikt sieht Kurz „keine leichte Lösung“.
Im Publikum saßen unter anderem Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer, ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher und Israels Botschafter David Roet. Für den Abend wurde in der Innenstadt unauffällig eine kleine Sicherheitszone eingerichtet.
Auf die Frage aller Fragen – jene nach einem Comeback in der Innenpolitik – gab Kurz diesmal diese Antwort: „Ich habe es immer gern gemacht und bin sehr dankbar. Aber dahin zieht es mich nicht mehr zurück.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.