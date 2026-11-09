„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“

Blick nach Frankreich und Deutschland

Abseits der Altlasten richtete Kurz den Blick nach vorne, und wie zuletzt immer öfter auf die Außenpolitik. An den Protesten in Frankreich sehe man, wie „falsche Migrationspolitik“ zu Problemen führe. Viele Junge seien ohne Perspektive, der Wohlstand der Eltern sei kaum noch zu halten. Auch Bilder aus deutschen Städten erschrecken ihn. Deutschland sei in einer „politisch nicht einfachen Situation“: „Die politischen Ränder werden immer stärker, die Mitteparteien sind relativ schwach.“ Sein Fazit: „Wir werden in zehn Jahren in einer völlig anderen Welt leben.“