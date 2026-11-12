Was steckt hinter der kuriosen Rathaus-Anweisung?

In Linz ist die Welt vielleicht noch nicht ganz grün, dafür weiß man mittlerweile ziemlich genau, wie man darüber sprechen sollte. Während der Tourismus eine besondere Umweltauszeichnung feiert, beschäftigt man sich im Rathaus mit einer anderen, wichtigen Frage: Welche Wörter darf man beim Klimaschutz eigentlich noch verwenden?