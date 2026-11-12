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Was steckt hinter der kuriosen Rathaus-Anweisung?

Oberösterreich
12.11.2026 10:35
Im Linzer Rathaus gibt es jetzt sogar konkrete Formulierungsvorschläge, damit Mitarbeiter bei ...
Im Linzer Rathaus gibt es jetzt sogar konkrete Formulierungsvorschläge, damit Mitarbeiter bei Umwelt- und Klimathemen auch ja die richtigen Worte finden.(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Was haben das Österreichische Umweltzeichen, ein interner Rathaus-Mailverkehr und die Klimaneutralität 2040 gemeinsam? In Linz sorgt eine ungewöhnliche Anweisung an Magistratsmitarbeiter für Schmunzeln. Denn offenbar gibt es im Rathaus neuerdings eine ganz besondere Herausforderung zu meistern.

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In Linz ist die Welt vielleicht noch nicht ganz grün, dafür weiß man mittlerweile ziemlich genau, wie man darüber sprechen sollte. Während der Tourismus eine besondere Umweltauszeichnung feiert, beschäftigt man sich im Rathaus mit einer anderen, wichtigen Frage: Welche Wörter darf man beim Klimaschutz eigentlich noch verwenden?

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