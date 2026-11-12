Nvidia-Chef nach zweiter Affäre vor Rauswurf

Das berichtete das „Wall Street Journal“ am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Vor wenigen Tagen, als zunächst nur vor einer und nicht zwei Affären die Rede gewesen war, hatte Nvidia erklärt, Huang werde den Konzern weiterhin ohne Unterbrechung leiten. Am Mittwoch allerdings hatte die „New York Times“ berichtet, dass Huang auch eine Beziehung mit einer ihm unterstellten Nvidia-Führungskraft unterhalten habe.