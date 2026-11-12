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Laut Insidern:

Nvidia-Chef nach zweiter Affäre vor Rauswurf

Digital
12.11.2026 07:34
Der in den USA aufgewachsene Jensen Huang tritt meist in einer schwarzen Lederjacke auf und wird ...
Der in den USA aufgewachsene Jensen Huang tritt meist in einer schwarzen Lederjacke auf und wird vor allem in seinem Geburtsland Taiwan wie ein Popstar gefeiert.(Bild: EPA/RITCHIE B. TONGO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Verwaltungsrat des US-Chipkonzerns Nvidia bereitet offenbar den Rauswurf von Konzernchef Jensen Huang vor. Hintergrund sollen Insidern zufolge zwei außereheliche Affären des Managers sein, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Das Gremium wolle möglicherweise noch am Mittwoch zusammenkommen, um über die Zukunft Huangs zu entscheiden.

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Das berichtete das „Wall Street Journal“ am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Vor wenigen Tagen, als zunächst nur vor einer und nicht zwei Affären die Rede gewesen war, hatte Nvidia erklärt, Huang werde den Konzern weiterhin ohne Unterbrechung leiten. Am Mittwoch allerdings hatte die „New York Times“ berichtet, dass Huang auch eine Beziehung mit einer ihm unterstellten Nvidia-Führungskraft unterhalten habe.

Nvidia reagierte am Mittwoch zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Berichte zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die Nvidia-Aktie sackte nachbörslich um rund acht Prozent ab.

Politische Dimension
Das Thema hat auch eine große politische Dimension. Nvidia dominiert den Markt für Spezialchips, die für das Training von Modellen der Künstlichen Intelligenz wie ChatGPT von OpenAI unerlässlich sind. Der Konzern steht damit im Zentrum des technologischen Wettstreits zwischen den USA und China.

Die US-Behörden prüfen den Verdacht, dass durch die Affäre mit der chinesischen Frau die Regierung in Peking Zugang zu hochmodernen KI-Chips hatte, deren Export nach China verboten ist. Die USA versuchen seit 2022 mit Exportkontrollen, Chinas Zugang zu diesen Technologien einzuschränken, um den technologischen und militärischen Aufstieg der Volksrepublik zu bremsen. Huang hat auch einen kurzen Draht zu US-Präsident Donald Trump.

Die „New York Times“ berichtete am Mittwoch, bei der zweiten Affäre habe es sich um eine Beziehung Huangs mit einer ihm unterstellten Führungskraft gehandelt. Es gehe um die für das Gesundheitsgeschäft zuständige Vizepräsidentin Kimberly Powell, schrieb das Blatt unter Berufung auf fünf Mitarbeiter.

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Ziel ausländischer Geheimdienstoperation?
Die Berichte folgen wenige Tage auf Huangs Eingeständnis, eine Affäre einer chinesischen Geschäftsfrau gehabt zu haben. Der Verwaltungsrat von Nvidia untersucht derzeit, ob Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation wurde. US-Geheimdiensten zufolge soll die Geschäftsfrau Lieferungen von Nvidia-Chips an chinesische Unternehmen ermöglicht haben.

Das an der Börse notierte Unternehmen hat seit dem Bekanntwerden der Affäre mit der chinesischen Frau mehr als 300 Milliarden Dollar an Wert eingebüßt. Ein möglicher Abgang von Jensen Huang würde ein Führungsvakuum Nvidia hinterlassen. Der Konzern war zuletzt an der Börse mit rund vier Billionen Dollar bewertet.

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