In dieser Schule sind Farben und Fantasie im Fokus

Nach der Reihe trudeln die Kinder freitagnachmittags in das Kulturhaus in St. Jakob im Rosental. Viele tragen übergroße Leiberl von Mama oder Papa, ein paar sind sogar mit einer Malschürze ausgestattet. Allen ist klar: Wo gehobelt wird, fallen Späne und wo gemalt wird, wird gekleckst. Unter der Aufsicht der ehrenamtlichen Malbegleiterin und Standortleitung Romina Kopp stehen die nächsten 90 Minuten dann ganz im Zeichen der individuellen Kreativität der Kinder.