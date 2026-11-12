Ekel-Prüfung sorgt für Würge-Alarm im Forsthaus

Igitt, igitt! Im „Forsthaus Rampensau“ wird es am Freitag so richtig eklig. Denn beim Spiel „Mit vollem Mund spricht man nicht“ stoßen die Kandidaten an ihre kulinarischen Grenzen.
Eigentlich klingt das Spiel „Mit vollem Mund spricht man nicht“ recht harmlos, doch der Teufel steckt im Detail. Denn wenn das Drei-Gänge-Menü, bestehend aus „BohnAmour“, „Kasnocken des Todes“ oder „Kokos Fußerl“ erst einmal serviert ist, bleibt bei den Rampensäuen das blanke Entsetzen – und Ekel pur!
Gaumengraus im Forsthaus
Denn statt Gaumenschmaus gibt es Graumengraus für die Teams – und für jedes aufgegessene Gericht winkt ein Punkt und die Chance auf einen Extra-Punkt, wenn die Team-Partner ein Sprichwort richtig vervollständigen. Wäre da nicht dieser Würgereiz ...
Zumindest Krappi geht zielstrebig ins Rennen: „Krappi macht den Schnappi“, so sein Wahlspruch. Und auch Butti versucht, sich die Mahlzeiten schönzureden: „Ich hab‘ noch nie sowas Gutes gegessen.“ Ob das wirklich die richtige Taktik ist?
„Du bist eine Gefahr für alle hier drinnen“
Doch nicht nur die Ekel-Challenge schlägt den Rampensäuen auf den Magen, sondern auch die falschen Spiele mancher Mitbewohner. „Du wirst extrem paranoid in dem Haus“, verrät Peter. Denn die bestehenden Allianzen werden immer mehr auf die Probe gestellt. Vor allem hat dabei Rafi seine Finger im Spiel. Er scheint gute Miene zum bösen Spiel zu machen und ordnet sich erstmals der Entscheidung seines Teampartners Philipp unter. Dieser will nämlich mit Elsa & Beverly sowie Philisha & Shira zusammenarbeiten.
Doch hält er, was er verspricht? Alisa scheint den Hinterhalt erkannt zu haben, schließlich meinte Rafi davor noch zu ihr: „Wir müssen Beverly oder die Drags raushauen.“ Alisa stellt ihn zur Rede: „Du bist eine Gefahr für alle hier drinnen. Du opferst alle um dich herum.“ Die lautstarke Auseinandersetzung bleibt auch bei den anderen Bewohnern nicht unbemerkt. Schießen sich Rafi & Philipp damit selbst ins Aus?
Tom & Julian hingegen wollen sich nicht beeinflussen lassen und ihr eigenes Spiel spielen: „Ich geb‘ nicht so viel auf das, was mir andere sagen. Ich trau‘ niemandem“, meint Tom. „Ich trau‘ auch keinem. Ich spiel nur mit und schau, was ihre wahren Gesichter sind“, verrät Julian.
Wer holt sich Sieg im „Raus-Rein-Spiel“?
Aber damit nicht genug: Währenddessen geht das „Raus-Rein-Spiel“ für Ebru & Julia sowie Norbert & Susi ins Finale. Es steht 2:0 für Ebru & Julia. Können Norbert & Susi noch aufholen und sich ihren Platz im Forsthaus sichern?
All das und noch viel mehr gibt‘s am Freitag um 20:15 Uhr im „Forsthaus Rampensau“ auf JOYN und ATV.
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