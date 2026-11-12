Ekel-Prüfung sorgt für Würge-Alarm im Forsthaus

„Du bist eine Gefahr für alle hier drinnen“

Doch nicht nur die Ekel-Challenge schlägt den Rampensäuen auf den Magen, sondern auch die falschen Spiele mancher Mitbewohner. „Du wirst extrem paranoid in dem Haus“, verrät Peter. Denn die bestehenden Allianzen werden immer mehr auf die Probe gestellt. Vor allem hat dabei Rafi seine Finger im Spiel. Er scheint gute Miene zum bösen Spiel zu machen und ordnet sich erstmals der Entscheidung seines Teampartners Philipp unter. Dieser will nämlich mit Elsa & Beverly sowie Philisha & Shira zusammenarbeiten.