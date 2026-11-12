Knall bei ManUnited! Trainer Carrick muss gehen

Jetzt hat Manchester United die Reißleine gezogen: Trainer Michael Carrick muss seine Sachen packen!
Aus und vorbei! Manchester United trennt sich nach einem katastrophalen Saisonstart von Michael Carrick. Das vermeldet unter anderem Transferexperte Fabrizio Romano, eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus. Carricks möglicher Nachfolger ist in der Premier League kein Unbekannter.
Dabei dürfte es sich um den ehemaligen Chelsea-, Tottenham- und Southampton-Trainer Mauricio Pochettino handeln, der derzeit beim US-amerikanischen Nationalteam an der Seitenlinie steht, wie englische Medien berichten. Für den soll Manchester United wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund neun Millionen Euro bezahlen – der Kontakt zum US-Nationalteam wurde bereits aufgenommen.
Zoff mit Stammspielern
Dass sich Carrick seit Wochen auf wackeligem Eis befand, war ein offenes Geheimnis. Derzeit steht der 13-malige Premier-League-Sieger nach zehn Spieltagen auf dem 18. Rang und somit auf einem Abstiegsplatz.
In den vergangenen Wochen krachte es auch öfter zwischen dem Trainer und einigen Stammspielern wie Kapitän Bruno Fernandes und Lisandro Martinez.
Erfolgreiche Debüt-Saison
Carrick wurde im Jänner 2026 als Nachfolger von Ruben Amorim zum Interimstrainer ernannt. Bis zum Saisonende verbesserte er die kriselnde Mannschaft, führte sie auf den dritten Tabellenplatz und qualifizierte sich mit ihr für die Champions League – genug, um einen fixen Vertrag zu erhalten.
Die Leistungen fielen allerdings in der neuen Saison rasch ab. Unglaublich, aber wahr: Mittlerweile befindet sich der Top-Klub im Abstiegskampf.
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