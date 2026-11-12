Knall bei ManUnited! Trainer Carrick muss gehen

Dabei dürfte es sich um den ehemaligen Chelsea-, Tottenham- und Southampton-Trainer Mauricio Pochettino handeln, der derzeit beim US-amerikanischen Nationalteam an der Seitenlinie steht, wie englische Medien berichten. Für den soll Manchester United wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund neun Millionen Euro bezahlen – der Kontakt zum US-Nationalteam wurde bereits aufgenommen.