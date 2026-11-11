Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe

Die Regierung hat vor einem Monat das Gesetz in Begutachtung geschickt. Diese endet am Donnerstag. Die erste große Reform seit 20 Jahren sieht eine Verlängerung des Wehrdienstes nach einem 6+1+2-Modell vor. Nach sechs Monaten Grundwehrdienst folgt ein Monat Truppenausbildung und zwei Monate Milizübungen innerhalb von zehn Jahren. Im Gegenzug wird der Sold für Grundwehrdiener auf 1000 Euro angehoben. Des Weiteren bekommen sie eine Woche Urlaub zugesprochen.

Für Zivildiener ändert sich fürs Erste noch wenig. Die Dienstdauer bleibt bei neun Monaten. Die Pläne der Regierung sehen vor, dass der Zivildienst dauerhaft auf elf Monate verlängert wird, wenn die Zahl der Präsenzdiener unter 13.875 sinkt. Das passiert allerdings frühestens 2029. Genau hier liegt der Hund begraben.