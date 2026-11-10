50 Benko-Millionen in Liechtenstein gesichert

Gläubiger fordern zwei Milliarden Euro

Die gut 50 Millionen Euro sollen den geschädigten Gläubigern des Milliardenpleitiers zufließen, der – wie mehrfach berichtet – im März 2024 auch als Einzelunternehmer in die Pleite schlitterte. Allein die Gläubigerforderungen gegen Benko belaufen sich in Summe auf deutlich mehr als zwei Milliarden Euro. Der Schuldenberg der Signa-Gruppe mit mehr als 30 Milliarden Euro steht überdies für die größte Pleite der europäischen Nachkriegsgeschichte.