50 Benko-Millionen in Liechtenstein gesichert

Knalleffekt rund um die Ingbe-Stiftung der Benkos in Liechtenstein: Der Oberste Gerichtshof des Fürstentums hat für die Gläubiger des Milliardenpleitiers gut 50 Millionen Euro sichern lassen. Ein bahnbrechendes Urteil für den bis dato so diskreten Finanzplatz.
Schwerer Rückschlag für René Benko, der erst in der Vorwoche vom Landesgericht Innsbruck eine – nicht rechtskräftige – Zusatzstrafe wegen schweren Betrugs an seinem Mit-Investor Hans Peter Haselsteiner kassierte.
Der Oberste Gerichtshof im Fürstentum Liechtenstein hat laut Recherchen von „Krone“ und „News“ Anfang dieser Woche gut 50 Millionen Euro der Ingbe-Stiftung der Benkos sicherstellen lassen. Das Höchstgericht folgte damit den Argumenten von Benkos Masseverwalter Andreas Grabenweger, der sich seit dem Ende des Vorjahres bemüht, den größten Vermögens-Bunker der Benkos zu knacken.
Gläubiger fordern zwei Milliarden Euro
Die gut 50 Millionen Euro sollen den geschädigten Gläubigern des Milliardenpleitiers zufließen, der – wie mehrfach berichtet – im März 2024 auch als Einzelunternehmer in die Pleite schlitterte. Allein die Gläubigerforderungen gegen Benko belaufen sich in Summe auf deutlich mehr als zwei Milliarden Euro. Der Schuldenberg der Signa-Gruppe mit mehr als 30 Milliarden Euro steht überdies für die größte Pleite der europäischen Nachkriegsgeschichte.
Das aktuelle Urteil gegen die Ingbe-Stiftung kann – in Anbetracht der grundsätzlichen Zurückhaltung am Finanzplatz Liechtenstein – durchaus als bahnbrechend bezeichnet werden. Womöglich hat ein Österreicher hier den sprichwörtlich berühmten Bogen überspannt. Auch wenn formal im nächsten Schritt wieder ein Gericht erster Instanz zuständig sein wird, um die exakte Höhe der Gläubigerforderungen zu bestimmen – Höchstrichter haben bereits entschieden: Die Ansprüche der vielen Benko-Geldgeber sind gesichert.
In der kommenden Verhandlung wird nun zu klären sein, ob Stifter Benko, der in seinen Stiftungen kein Begünstigter ist, Einfluss genommen hat. Laut „Krone“-Recherchen ist ebendiese Einflussnahme sehr gut dokumentiert. Und zwar über viele Jahre.
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