KI verbesserte Vorhersage von Hurrikanen

Zuvor wurde mit Modellen gearbeitet

Vor dem Einsatz von KI nutzte das NHC verschiedene Arten von Modellen zur Vorhersage tropischer Wirbelstürme. „Dynamische“ Modelle verwenden Supercomputer, um die Gleichungen der Strömungslehre und Thermodynamik zu lösen, die die Atmosphäre bestimmen. Statistische Modelle stützen sich auf historische Zusammenhänge zwischen dem Verhalten von Stürmen und Variablen wie Ort und Datum, während Hybridmodelle Physik und Statistik kombinieren. KI-Modelle lernen wie statistische Modelle aus großen Datensätzen, jedoch in weitaus größerem Umfang; außerdem können sie viel komplexere Muster erkennen.