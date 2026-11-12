Vermeulen: „In Österreich wird zu viel gejammert“

Die „Krone“ traf Langlauf-Ass Mika Vermeulen vor dem Start in die Winter-Saison in der Ramsau. Ein Gespräch über ungesunde Einstellung zu Ergebnissen, altmodische Strukturen im Verband und eine wichtige Entscheidung in der Familie.
„Krone“: Mika, wir sitzen hier in deiner Wohnung in der Ramsau. Du lebst aber seit einigen Jahren auch in Norwegen und tourst im Winter mit dem Weltcup herum. Fühlt sich diese Situation nicht manchmal komisch an?
Mika Vermeulen: Ab und zu schon, weil alles weiterläuft, aber irgendwie ohne einen selbst. Wenn man wiederkommt, ist es manchmal ein bisschen entfremdend. Aber zwei Tage hier in der Ramsau und alles ist, als wäre man nie weggewesen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.