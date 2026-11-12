Vermeulen: „In Österreich wird zu viel gejammert“

„Krone“: Mika, wir sitzen hier in deiner Wohnung in der Ramsau. Du lebst aber seit einigen Jahren auch in Norwegen und tourst im Winter mit dem Weltcup herum. Fühlt sich diese Situation nicht manchmal komisch an?

Mika Vermeulen: Ab und zu schon, weil alles weiterläuft, aber irgendwie ohne einen selbst. Wenn man wiederkommt, ist es manchmal ein bisschen entfremdend. Aber zwei Tage hier in der Ramsau und alles ist, als wäre man nie weggewesen.