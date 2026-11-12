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Langlauf-Revoluzzer

Vermeulen: „In Österreich wird zu viel gejammert“

Ski Nordisch
12.11.2026 06:00
Bei Olympia lief es für Vermeulen nicht wie geplant
Bei Olympia lief es für Vermeulen nicht wie geplant(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Die „Krone“ traf Langlauf-Ass Mika Vermeulen vor dem Start in die Winter-Saison in der Ramsau. Ein Gespräch über ungesunde Einstellung zu Ergebnissen, altmodische Strukturen im Verband und eine wichtige Entscheidung in der Familie.

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„Krone“: Mika, wir sitzen hier in deiner Wohnung in der Ramsau. Du lebst aber seit einigen Jahren auch in Norwegen und tourst im Winter mit dem Weltcup herum. Fühlt sich diese Situation nicht manchmal komisch an?
Mika Vermeulen: Ab und zu schon, weil alles weiterläuft, aber irgendwie ohne einen selbst. Wenn man wiederkommt, ist es manchmal ein bisschen entfremdend. Aber zwei Tage hier in der Ramsau und alles ist, als wäre man nie weggewesen.

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