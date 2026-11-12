Klimaziele unerreichbar? „Es hängt nur am Willen“

Anlässlich des Weltklimagipfels in Antalya bat die „Krone“ den renommierten Grazer Klimaforscher Gottfried Kirchengast zum Interview. Der Geophysiker über zunehmende Extremwetterereignisse, das Für und Wider der Elektrifizierung und den Mangel an mutigen Entscheidungen.
„Krone“: Bei der Weltklimakonferenz herrscht mehr oder weniger Konsens, dass das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens nicht mehr zu schaffen ist. Da stellt sich ein gewisses Ohnmachtsgefühl ein und die Konferenz wird vielfach als Farce gesehen – zu Recht?
Gottfried Kirchengast: Die Grundziele des Pariser Klimaabkommens sind wichtiger denn je. Das Überschießen über die 1,5 Grad Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit ist bereits im Gange. Das muss jetzt durch einen Emissionsabbau begrenzt werden, um deutlich unter zwei Grad zu bleiben und bis zum Ende des Jahrhunderts die Chance zu haben, die Temperatur wieder unter 1,5 Grad zu senken. Dazu muss die Staatengemeinschaft die derzeitigen Ambitionen zum Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle intensivieren.
Wie realistisch ist es, das noch zu schaffen?
Das hängt am Willen, dieses Ziel zu erreichen. Aus wissenschaftlicher Sicht wissen wir: Es gibt vielfältige und auch durchführbare Optionen, wenn man nur möchte.
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