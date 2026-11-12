König Charles zu Gast in Elton Johns Radioshow

In der Show sind den Angaben nach nicht nur Lieblingssongs der beiden zu hören, sie blicken auch auf verschiedene Musiker, die zu Beginn ihrer Karriere Unterstützung vom „King‘s Trust“ erhalten hatten, darunter die britische Rockband Muse. Auf der Playlist steht zudem die britische R&B- und Pop-Sängerin Raye, deren Fan Charles ist.