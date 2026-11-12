Omas und Ex-Kicker im Kampf gegen Pneumokokken

Zu geringe Impfquoten, trotz wachsender Gefahr: Mit symbolischen Lungen-Keksen werben Oma Susi, Toni Polster und Michael Konsel in der Vollpension zum Welt-Pneumonie-Tag am 12. November für mehr Vorsorge.
Nur rund 20 Prozent der Österreicher sind aktuell gegen Pneumokokken geimpft. Dabei wäre weit mehr nötig. „Ziel sind 80 Prozent“, sagt Lungenfacharzt Arschang Valipour von der Klinik Floridsdorf und fügt hinzu: „Pneumokokken sind Bakterien, die weit mehr als eine Erkältung auslösen können. Besonders häufig lösen sie teils schwere Lungenentzündungen aus.“
Gefährdet sind vor allem Kleinkinder, Erwachsene ab 60 Jahren sowie Menschen mit Vorerkrankungen oder einem schwachen Immunsystem.
Im letzten Jahr haben sich laut Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) 944 Menschen in Österreich lebensgefährlich mit Pneumokokken angesteckt, 64 davon starben. Das ist ein neuer Höchststand. Wohl auch deshalb ist die Impfung seit letztem Herbst kostenlos.
Um mehr Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen, haben sich der Pharmakonzern MSD und das Wiener Generationencafé Vollpension etwas besonderes überlegt: Die Fußball-Legenden Toni Polster und Michael Konsel backen gemeinsam mit Oma Susi Lungenflügel-Kekse.
Die 70-Jährige hilft Ex-Kicker Polster dabei beim Teig-Ausstechen. „Ich habe noch nie Weihnachtskekse gebacken“, verrät er. Das scheint Oma Susi zu merken, denn sie gibt fleißig Anweisungen.
Nach zehn Minuten im Backrohr, malen die Promis mit roter Lebensmittelfarbe Adern auf die Kekse. Beim Kosten fällt Konsels Urteil gnädig aus: „So a Lungenflügel schmeckt net schlecht.“
Das Backen war erst der Auftakt einer Partnerschaft zwischen der Vollpension und dem Unternehmen MSD, das selbst Pneumokokken-Impfstoffe herstellt. „Sprecht bei eurem nächsten Termin euren Arzt oder eure Ärztin auf die Pneumokokken-Impfung an“, appelliert Oma Susi. Polster und Konsel haben das übrigens schon erledigt. Beide Ex-Fußballer sind geimpft.
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