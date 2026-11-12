Omas und Ex-Kicker im Kampf gegen Pneumokokken

Nur rund 20 Prozent der Österreicher sind aktuell gegen Pneumokokken geimpft. Dabei wäre weit mehr nötig. „Ziel sind 80 Prozent“, sagt Lungenfacharzt Arschang Valipour von der Klinik Floridsdorf und fügt hinzu: „Pneumokokken sind Bakterien, die weit mehr als eine Erkältung auslösen können. Besonders häufig lösen sie teils schwere Lungenentzündungen aus.“