Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?

Wachsende Lücken beim Lesen und Rechnen verunsichern Eltern, während KI-Chatbots den Schulalltag erobern. Bei „Brennpunkt Medien“ erklärt Bildungsminister Christoph Wiederkehr im Gespräch mit Moderatorin Jana Pasching, was Kinder heute noch selbst lernen müssen. Der Minister warnt eindringlich: „Das Gehirn ist ein Muskel. Wer das Denken der KI überlässt, verlernt es!“ Wie sich Noten verändern und was das für die Arbeitswelt bedeutet, sehen Sie oben im Video.