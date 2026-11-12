Versagen? Baby mit schweren Hirnschäden geboren

Nachdem ein Mädchen 2023 bei seiner Geburt im Stadtspital Dornbirn in Vorarlberg schwere Hirnschäden erlitten hat, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Feldkirch. Die Untersuchung sei laut ORF nach Übermittlung eines Gutachtens aus dem Zivilverfahren eingeleitet worden – dieses legt offenbar nahe, dass schwerwiegende Behandlungsfehler vorlagen.
Bei der Geburt des heute körperlich und geistig schwerbehinderten Kindes im Jänner 2023 kam es offenbar zu einem schweren Sauerstoffmangel. Die Familie klagte in der Folge die Stadt als Trägerin des Krankenhauses auf Schadenersatz. Nach Angaben ihres Anwalts fordert sie zunächst rund 65.000 Euro für Schmerzensgeld, Pflegekosten und Heilbehelfe. Auch im Namen des Kindes wurde eine Schadenersatzklage eingebracht – in diesem Fall geht es um Schmerzensgeld für die lebenslangen Folgen.
Herzton-Aufzeichnung mangelhaft
Bei einer ersten Verhandlung im Zivilverfahren im August bestritt die Stadt jegliche Behandlungsfehler. Das Gericht beauftragte in der Folge ein Sachverständigengutachten, welches seit Oktober vorliegt. Und dessen Inhalt ist hochbrisant: Demnach galt die Mutter aufgrund von Vorerkrankungen als Hochrisikopatientin, dennoch hätten die Herzton-Aufzeichnungen nicht den gängigen medizinischen Standards entsprochen.
Gutachten zu klarem Entschluss
Notwendige Untersuchungen und ärztliche Interventionen seien unterblieben. Die Geburt hätte nach Ansicht des Sachverständigen mehrere Stunden früher per Kaiserschnitt erfolgen müssen. Das Gutachten kommt folglich zu einem klaren Schluss: Die Hirnschädigung sei „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ auf eine mangelhafte Geburtsbetreuung zurückzuführen.
Im außergerichtlichen Verfahren unter Einbindung der Patientenanwaltschaft war eine andere Gutachterin noch zum Ergebnis gekommen, die Behandlung sei wahrscheinlich fachgerecht erfolgt. Auch sie hatte jedoch die unzureichende Dokumentation der Herztöne kritisiert.
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