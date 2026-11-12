Versagen? Baby mit schweren Hirnschäden geboren

Bei der Geburt des heute körperlich und geistig schwerbehinderten Kindes im Jänner 2023 kam es offenbar zu einem schweren Sauerstoffmangel. Die Familie klagte in der Folge die Stadt als Trägerin des Krankenhauses auf Schadenersatz. Nach Angaben ihres Anwalts fordert sie zunächst rund 65.000 Euro für Schmerzensgeld, Pflegekosten und Heilbehelfe. Auch im Namen des Kindes wurde eine Schadenersatzklage eingebracht – in diesem Fall geht es um Schmerzensgeld für die lebenslangen Folgen.