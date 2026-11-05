Vorsicht, Eltern! Die 7 dümmsten TikTok-Challenges

Wie das Bundeskriminalamt mitteilt, ging es den Kindern, die Halloween-Süßigkeiten mit Fremdkörpern gespickt hatten, in zumindest vier Fällen vor allem darum, ihre Eltern zu erschrecken, sich online zu profilieren und die Polizei in die Irre zu führen. Das habe sich in Befragungen gezeigt, bei denen Kinder auf eine Online-Challenge verwiesen hätten. Das Risiko, dass die mit Nadeln, Metallteilen oder anderen Fremdkörpern präparierten Süßigkeiten verzehrt werden könnten – im Streben nach „Likes“ und Aufmerksamkeit wurde es ignoriert. Doch Leichtsinnigkeiten für Online-Ruhm können schnell tödlich enden: Krone+ zeigt Ihnen die dümmsten und gefährlichsten TikTok-Challenges der letzten Jahre – und verrät, wie Eltern reagieren sollten.