Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Können tödlich enden

Vorsicht, Eltern! Die 7 dümmsten TikTok-Challenges

Digital
05.11.2026 14:50
Porträt von Dominik Erlinger
Porträt von Silvia Schober
Von Dominik Erlinger und Silvia Schober

Halloween-Zuckerl, die mit Fremdkörpern präpariert wurden: Derartige Funde sorgten zuletzt in ganz Österreich für Verunsicherung und besorgte Eltern. Laut Ermittlern – krone.at berichtete – dürfte eine TikTok-Challenge hinter dem Phänomen stecken: Einige Kinder hatten die Süßigkeiten selbst mit Fremdkörpern wie Nadeln gespickt. Und es ist nicht die erste Online-Challenge mit potenziell gefährlichen Folgen ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie das Bundeskriminalamt mitteilt, ging es den Kindern, die Halloween-Süßigkeiten mit Fremdkörpern gespickt hatten, in zumindest vier Fällen vor allem darum, ihre Eltern zu erschrecken, sich online zu profilieren und die Polizei in die Irre zu führen. Das habe sich in Befragungen gezeigt, bei denen Kinder auf eine Online-Challenge verwiesen hätten. Das Risiko, dass die mit Nadeln, Metallteilen oder anderen Fremdkörpern präparierten Süßigkeiten verzehrt werden könnten – im Streben nach „Likes“ und Aufmerksamkeit wurde es ignoriert. Doch Leichtsinnigkeiten für Online-Ruhm können schnell tödlich enden: Krone+ zeigt Ihnen die dümmsten und gefährlichsten TikTok-Challenges der letzten Jahre – und verrät, wie Eltern reagieren sollten.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
05.11.2026 14:50
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Können tödlich enden
Vorsicht, Eltern! Die 7 dümmsten TikTok-Challenges
Krypto-Milliardenraub
Wie verwundbar ist die digitale Finanzwelt?
China hat bei der Roboter-Hardware einen Vorteil: Teile sind schnell verfügbar und es gibt ...
Krone Plus Logo
Expertin klärt auf
Was humanoide Roboter schon können – und was nicht
Werbefoto des Herstellers: Kann man auf einem so kleinen PC tatsächlich vernünftig spielen? Wir ...
Krone Plus Logo
Auch Gaming möglich?
Vzmore AX9 Max: Mini-PC mit Ryzen AI 9 im Test
Psychologin warnt:
„Social Media ist wie ein einarmiger Bandit“
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
333.988 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
112.273 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
111.039 mal gelesen
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3107 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
634 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Außenpolitik
Deshalb sind Donald Trump die Wähler davongelaufen
537 mal kommentiert
In der Außenpolitik hat Donald Trump trotz des Fiaskos weiterhin freie Hand – so will es die ...
Mehr Digital
Tagelange Cyberattacke
Bank in Frankreich verlor über 100 Mio. Euro
Krone Plus Logo
Können tödlich enden
Vorsicht, Eltern! Die 7 dümmsten TikTok-Challenges
Dreieinhalb Jahre Haft
Russischer Kapitän wegen Kabelsabotage verurteilt
30 Feuer pro Tag in EU
Batteriebrände: 2,6 Mrd. Euro Schaden pro Jahr
Kaum Besucher
Leere Säle: Erster KI-Kinofilm floppt in China

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf