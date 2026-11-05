Vorsicht, Eltern! Die 7 dümmsten TikTok-Challenges

Halloween-Zuckerl, die mit Fremdkörpern präpariert wurden: Derartige Funde sorgten zuletzt in ganz Österreich für Verunsicherung und besorgte Eltern. Laut Ermittlern – krone.at berichtete – dürfte eine TikTok-Challenge hinter dem Phänomen stecken: Einige Kinder hatten die Süßigkeiten selbst mit Fremdkörpern wie Nadeln gespickt. Und es ist nicht die erste Online-Challenge mit potenziell gefährlichen Folgen ...
Wie das Bundeskriminalamt mitteilt, ging es den Kindern, die Halloween-Süßigkeiten mit Fremdkörpern gespickt hatten, in zumindest vier Fällen vor allem darum, ihre Eltern zu erschrecken, sich online zu profilieren und die Polizei in die Irre zu führen. Das habe sich in Befragungen gezeigt, bei denen Kinder auf eine Online-Challenge verwiesen hätten. Das Risiko, dass die mit Nadeln, Metallteilen oder anderen Fremdkörpern präparierten Süßigkeiten verzehrt werden könnten – im Streben nach „Likes“ und Aufmerksamkeit wurde es ignoriert. Doch Leichtsinnigkeiten für Online-Ruhm können schnell tödlich enden: Krone+ zeigt Ihnen die dümmsten und gefährlichsten TikTok-Challenges der letzten Jahre – und verrät, wie Eltern reagieren sollten.
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