In Seeminen gefahren
Iran meldet Explosionen an zwei Öl-Supertankern
Zwei Öl-Supertanker in der Straße von Homuz sind iranischen Angaben zufolge in Seeminen gefahren – Explosionen waren die Folge. Die Schiffe sollen nun manövrierunfähig sein.
Die Schiffe hätten trotz Warnungen eine unzulässige Route genutzt, teilte die Marine der iranischen Revolutionsgarde mit. In der wichtigen Meerenge kommt es im Zuge des Krieges der USA und Israels gegen den Iran immer wieder zu solchen Zwischenfällen.
Bei den Schiffen handelt es sich laut Revolutionsgarden um Supertanker, die zusammen mehr als vier Millionen Barrel Öl transportierten. Seit Sonntag ist es iranischen Militärangaben zufolge mindestens an zehn Öltankern zu Explosionen gekommen.
Die Streitkräfte des Iran hatten ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormuz in den vergangenen Wochen vor allem intensiviert, um vor den US-Kongresswahlen Präsident Donald Trump mit steigenden Preisen innenpolitisch unter Druck zu setzen. Nun dauert die militärische Eskalation an.
Iraner legen wohl weiterhin Seeminen
Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz. Seit mehreren Monaten versucht die US-Marine, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen.
Minen werden mit Raketen in Meerenge geschossen
Bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen wurde ein Großteil der iranischen Marine zerstört. In den vergangenen Monaten nahm das US-Militär zudem immer wieder Radaranlagen und Raketenabschussrampen an der iranischen Küste ins Visier. Dennoch scheint es den Streitkräften des Irans zu gelingen, Angriffe mit Marschflugkörpern von Land aus auszuführen und Seeminen zu legen. Diese werden iranischen Angaben nach entweder mit Schnellbooten im Schutz der Dunkelheit ausgelegt oder mit Raketen in die Meerenge geschossen.
Bereits vor dem Krieg hatten führende iranische Generäle die Straße von Hormuz als mögliches militärisches und politisches Druckmittel ins Spiel gebracht, sollte ihr Land eines Tages angegriffen werden. Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Meerenge ist im Krieg inzwischen zu einem zentralen Konfliktpunkt zwischen dem Iran und den USA geworden.
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