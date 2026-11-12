48 Stunden Triest mit Capo in Bi und Meeresbrise

Am Samstag geht es hoch hinaus. Die historische Tramlinie 2 fährt derzeit ab der Piazza Dalmazia aufs Karstplateau. Am Obelisken von Opicina öffnet sich ein weiter Blick über Triest und den Golf, bei klarer Sicht sogar bis zur Adriaküste. Alternativ führt ein 15-minütiger Spaziergang zum Hügel von San Giusto, Triests ältestem Siedlungskern. Von den Bastionen des Castello blickt man über Hafen, Dächer und das Meer.