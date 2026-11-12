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Italien im Herbst

48 Stunden Triest mit Capo in Bi und Meeresbrise

Reisen & Urlaub
12.11.2026 10:45
Seit mehr als 2000 Jahren blickt Triest mit dem Rücken zum Karst hinaus auf die weite Adria.
Seit mehr als 2000 Jahren blickt Triest mit dem Rücken zum Karst hinaus auf die weite Adria.(Bild: Promoturismo FVG/Francesco Marongiu)
Porträt von Diana Zwickl
Von Diana Zwickl

Ein Wochenende reicht nicht, um Triest ganz zu verstehen. Wohl aber, um sich zwischen Kaffeeduft, Cicchetto und Literatur in die melancholisch-schöne Stadt am Mittelmeer zu verlieben.

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Stadt der Winde wird Triest genannt, kleines Wien am Meer und Stadt des Kaffees. Die Habsburgerzeit hat ihre Spuren in Palästen, Kaffeehäusern und weiten Plätzen hinterlassen. Triest ist auch eine italienische Hafenstadt, ein literarischer Treffpunkt und das Tor zu Südosteuropa.

Von Oktober bis April fegt manchmal die Bora vom Karst herab. An mehr als 200 Tagen im Jahr bleibt es nahezu windstill. Und im Herbst liegen die Temperaturen meist noch im zweistelligen Bereich.

Am frühen Freitagnachmittag erreicht der Direktzug Trieste Centrale. Auf dem Weg zur Riva Tre Novembre weht salzige Adrialuft um die Nase. Vor der Hafenkapitanerie steht Josef Ressel in Bronze. Dem Erfinder der Schiffsschraube auf die Schulter zu klopfen, ist beliebte Tradition.

Dann der erste Kaffee, ein Capo in Bi. Ein Macchiato im Glas, das B steht für „bicchiere“. Oder ein Nero, also Espresso. Seit dem 18. Jahrhundert ist Triest ein bedeutender Umschlagplatz für Rohkaffee.

  • Tipp: Zum Übernachten bietet sich die Viale XX Settembre im zentralen Viertel Barriera Nuova an – eine schöne, baumbestandene Promenade mit Cafés und Restaurants, etwa 15 bis 25 Gehminuten nordöstlich des Hauptbahnhofs.

Im Palazzo Biserini an der Piazza Hortis bringt das LETS, das Museo della Letteratura, die Stadt näher. Es zeigt, wie Hafen, wechselnde Grenzen und viele Sprachen eine eigene Literatur hervorgebracht haben. Große Namen wie Umberto Saba, James Joyce und Italo Svevo prägen das Haus.

  • Tipp: Auf ein Cicchetto, ein Gläschen zwischendurch, ins Al Ciketo, Via San Sebastiano 6.

Ein Spaziergang entlang des Canal Grande gehört dazu. Besonders schön ist die Ponte Rosso mit der James-Joyce-Statue, ein toller Fotospot. Zum Sonnenuntergang geht es warm eingepackt auf den Molo Audace. Der Pier ragt 246 Meter ins Meer. Ein Blick zurück zeigt die Piazza Unità d’Italia noch im letzten Licht.

  • Tipp: Madreperla Bistrot. Kreative Fischküche, vegetarische und vegane Gerichte. Am Wochenende 12 bis 14 Uhr sowie ab 19 Uhr geöffnet.
Zur Kaffeekultur zählt Capo in Bi, ein Macchiato im Glas.
Zur Kaffeekultur zählt Capo in Bi, ein Macchiato im Glas.(Bild: Zwickl)
Sauerkraut, Bohnen und Fleisch machen Jota zum wärmenden Eintopf.
Sauerkraut, Bohnen und Fleisch machen Jota zum wärmenden Eintopf.(Bild: Pietro Rizzato)

Am Samstag geht es hoch hinaus. Die historische Tramlinie 2 fährt derzeit ab der Piazza Dalmazia aufs Karstplateau. Am Obelisken von Opicina öffnet sich ein weiter Blick über Triest und den Golf, bei klarer Sicht sogar bis zur Adriaküste. Alternativ führt ein 15-minütiger Spaziergang zum Hügel von San Giusto, Triests ältestem Siedlungskern. Von den Bastionen des Castello blickt man über Hafen, Dächer und das Meer.

Wer lieber in der Innenstadt bleibt, streift von der Piazza della Borsa durch das Ghetto Ebraico mit seinen engen Gassen, kleinen Läden, Antiquariaten und Restaurants. Die große Synagoge in der Via San Francesco zählt zu den bedeutendsten Europas. Später locken die Buffets mit dampfendem Kochfleisch, Würsten, handgeschnittenem Schinken, Kren und der triestinischen Jota.

Triestiner Spezialitäten gibt es in Wien bei La Salvia am Yppenplatz.
Triestiner Spezialitäten gibt es in Wien bei La Salvia am Yppenplatz.(Bild: Zwickl)

Am Ende der Viale XX Settembre erstreckt sich der Parco Farneto über mehr als 90 Hektar und bietet reichlich Platz für eine sonntägliche Morgenrunde. In der Pasticceria La Bomboniera duftet es nach Presnitz und Pinza. Das Caffè San Marco in der Via Cesare Battisti ist seit jeher Treffpunkt von Schriftstellern und Studenten. Ein letzter Kaffee und ein tiefer Atemzug mediterraner Luft, bevor es zum Bahnhof geht.

  • Tipp: Kaffee aus Triest, Käse, Wein, Salumi, Olivenöl und slowenischer Pršut gibt es in 1160 Wien bei La Salvia. So lässt sich das Wochenende zumindest kulinarisch verlängern.

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