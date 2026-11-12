Robotik setzt neue Maßstäbe in der Frauenheilkunde

Minimalinvasive Operationstechniken sind in vielen Fächern längst etabliert. Auch in der Frauenheilkunde kommen derartige Verfahren immer öfter zum Einsatz. Doch da geht noch viel mehr! Das sagt der Facharzt Ibrahim Alkatout. Er ist neuer Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. An seinem Haus mit insgesamt 100 Betten und 56 Ärztinnen und Ärzten werden pro Jahr rund 10.000 Patientinnen betreut. In diesem Jahr fanden hier bisher 1700 Geburten statt.