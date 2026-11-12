Eishockey trifft in Bischofshofen auf Austropop

Beim Mountain Classic in Bischofshofen steht Ende Jänner nicht nur Eishockey auf dem Programm. Zwischen den vier Partien an zwei Tagen gibt es auch musikalische Unterhaltung. Dafür wurden zwei bekannte heimische Acts verpflichtet, die jeweils zwischen den Spielen auftreten.
Das Freiluftspektakel der ICE Hockey League in Bischofshofen wird am 30. und 31. Jänner nicht nur ein Sport- sondern auch Musikevent. Für beide Spieltage wurden heimische Größen verpflichtet.
Am Samstag tritt zwischen Zells Alps Hockey League-Duell mit Kitzbühel und der Partie Linz gegen VSV der Wiener Popsänger Julian Le Play auf. 24 Stunden später steht das oberösterreichische Trio Folkshilfe auf der Bühne. Zuvor treffen die beiden besten Teams aus der Austrian Women’s Hockey League aufeinander. Anschließend an die Musik-Show folgt das ewige Duell zwischen den Eisbullen und dem KAC.
„Uns war der Eventcharakter des Mountain Classic von Anfang an sehr wichtig. Wir hoffen, dass viele Musikfans zum Eishockey-Spektakel kommen und wir so auch neue Eishockeyfans gewinnen“, erklärte ICE Hockey League-Geschäftsführer Christian Feichtinger.
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