Eishockey trifft in Bischofshofen auf Austropop

Am Samstag tritt zwischen Zells Alps Hockey League-Duell mit Kitzbühel und der Partie Linz gegen VSV der Wiener Popsänger Julian Le Play auf. 24 Stunden später steht das oberösterreichische Trio Folkshilfe auf der Bühne. Zuvor treffen die beiden besten Teams aus der Austrian Women’s Hockey League aufeinander. Anschließend an die Musik-Show folgt das ewige Duell zwischen den Eisbullen und dem KAC.