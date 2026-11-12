Kongo: 66 „feige“ Soldaten zum Tode verurteilt

Probleme im Kampf gegen Rebellen

Es ist nicht das erste derartige Urteil: Erst im Oktober waren 27 Soldaten wegen ähnlicher Vorwürfe zum Tode verurteilt worden. Die kongolesische Armee kämpft seit Jahren mit Disziplinlosigkeit, schlechter Ausrüstung und niedriger Moral in ihren Reihen. Das führt dazu, dass die eigentlich zahlenmäßig unterlegene Rebellengruppe M23 bzw. mit ihr verbündete lokale Milizen den Regierungstruppen in den vergangenen Jahren mehrmals schwere Niederlagen zugefügt haben. Die Rebellen werden allerdings vom Nachbarland Ruanda mit Soldaten, Ausbildung, Aufklärung, Waffen und militärischer Koordination unterstützt. Die UNO dokumentierte auch die direkte Beteiligung ruandischer Einheiten an Kampfhandlungen. Die Regierung in Kigale hingegen bestreitet eine Unterstützung der Rebellen.