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Kongo: 66 „feige“ Soldaten zum Tode verurteilt
Mit 66 Todesurteilen, einer zehnjährigen Haftstrafe und vier Freisprüchen ist vor Kurzem ein Prozess vor einem Militärgericht in der Demokratischen Republik Kongo zu Ende gegangen. Die angeklagten Soldaten hatten während heftiger Gefechte mit Rebellen entlang der Grenzen zu Burundi, Ruanda und Uganda Befehle verweigert und die Flucht ergriffen.
Insgesamt standen 71 Angehörige der kongolesischen Streitkräfte vor Gericht. Vier wurden freigesprochen, ein weiterer erhielt zehn Jahre Haft. Die Armee, die von „feigen“ Soldaten sprach, verteidigte das Verfahren mit dem Argument, die Disziplin in den eigenen Reihen angesichts der anhaltenden Kämpfe in den Provinzen Nord- und Süd-Kivu stärken zu müssen.
Probleme im Kampf gegen Rebellen
Es ist nicht das erste derartige Urteil: Erst im Oktober waren 27 Soldaten wegen ähnlicher Vorwürfe zum Tode verurteilt worden. Die kongolesische Armee kämpft seit Jahren mit Disziplinlosigkeit, schlechter Ausrüstung und niedriger Moral in ihren Reihen. Das führt dazu, dass die eigentlich zahlenmäßig unterlegene Rebellengruppe M23 bzw. mit ihr verbündete lokale Milizen den Regierungstruppen in den vergangenen Jahren mehrmals schwere Niederlagen zugefügt haben. Die Rebellen werden allerdings vom Nachbarland Ruanda mit Soldaten, Ausbildung, Aufklärung, Waffen und militärischer Koordination unterstützt. Die UNO dokumentierte auch die direkte Beteiligung ruandischer Einheiten an Kampfhandlungen. Die Regierung in Kigale hingegen bestreitet eine Unterstützung der Rebellen.
Todesstrafe seit 2024 wieder in Kraft
Im März 2024 hatte das Land nach einem 20-jährigen Moratorium die Todesstrafe wieder eingeführt – offiziell auch, um Verräter innerhalb des Militärs zu bestrafen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren diesen Schritt scharf. Laut Zahlen des französischen Senders RFI wurden seit Anfang 2025 bereits 381 Soldaten zum Tode verurteilt. Tatsächliche Hinrichtungen hat es seit der Wiedereinführung der Todesstrafe allerdings noch nicht gegeben.
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