Arbeiter entdecken Granate im Lainzer Tiergarten

Eine unangenehme Überraschung erlebten Bauarbeiter am Mittwochvormittag im Lainzer Tiergarten in Wien-Hietzing. Als sie nahe dem Adolfstor den Boden umgruben, stießen sie plötzlich auf eine Handgranate. Die Polizei wurde alarmiert, schließlich musste sogar der Entminungsdienst des Bundesheeres anrücken.