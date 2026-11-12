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Arbeiter entdecken Granate im Lainzer Tiergarten

Wien
12.11.2026 11:30
Als die Arbeiter nahe dem Adolfstor den Boden umgruben, stießen sie plötzlich auf eine ...
Als die Arbeiter nahe dem Adolfstor den Boden umgruben, stießen sie plötzlich auf eine Handgranate.(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine unangenehme Überraschung erlebten Bauarbeiter am Mittwochvormittag im Lainzer Tiergarten in Wien-Hietzing. Als sie nahe dem Adolfstor den Boden umgruben, stießen sie plötzlich auf eine Handgranate. Die Polizei wurde alarmiert, schließlich musste sogar der Entminungsdienst des Bundesheeres anrücken.

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Gegen 11.15 Uhr machten Mitarbeiter einer Baufirma bei Grabungsarbeiten den brisanten Fund. Die Arbeiter reagierten sofort und verständigten die Polizei.

Sprengstoffexperte holte Verstärkung
Die alarmierten Beamten zogen daraufhin einen Sprengstoffexperten hinzu. Dieser begutachtete die Handgranate und forderte anschließend den Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres an.

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Handgranate sicher abtransportiert
Die Spezialisten konnten die Handgranate schließlich fachgerecht bergen und sicher abtransportieren. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, verdächtige Gegenstände oder mögliches Kriegsmaterial zu berühren oder gar zu bewegen.

Wer einen solchen Fund macht, sollte sich den Fundort merken, ausreichend Abstand halten und umgehend die Polizei unter 133 oder den Euronotruf 112 verständigen.

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