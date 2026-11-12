AK-Chefin Anderl für Zuwanderung

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer und damit ranghöchste Vertreterin der Arbeitnehmer, hat eine Studie zum Thema „Migration und Pensionen“ präsentiert. Und dabei kam sie zum Schluss, dass primär die Pensionsbeiträge von Menschen mit Migrationshintergrund unser Pensionssystem sichern würden. Deshalb müsse man sich vehement gegen jedweden Zuwanderungsstopp aussprechen.
EINERSEITS dürften die in der Studie präsentierten Zahlen, wonach etwa ein Viertel der geleisteten Pensionsbeiträge von Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund stammen würden, wohl stimmen.
ANDERERSEITS werden dabei jene Zuwanderer, die aus benachbarten EU-Ländern – insbesondere aus Deutschland – kommen und naturgemäß weder sozial noch kulturell ein Problem für uns darstellen, nicht gesondert ausgewiesen. Und die Tatsache, dass die Migranten aus problematischen Ländern wie Syrien, Irak und Afghanistan bis zu 40 Prozent arbeitslos sind und somit unsere Sozialsysteme in katastrophalem Maße belasten, wird auch nicht bedacht.
Weil also die sozialen Kosten, die Migranten aus solchen Problemländern verursachen, weitaus höher sind als die positiven Effekte durch Pensionsbeitrags-Zahlungen von Zuwanderern, die in den Arbeitsmarkt integriert sind, ist die generelle Forderung nach weiterem Zuzug unsinnig. Und sie ist jedenfalls kein Dienst an den heimischen Arbeitnehmern, die Frau Anderl vertreten sollte.
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