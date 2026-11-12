AK-Chefin Anderl für Zuwanderung

ANDERERSEITS werden dabei jene Zuwanderer, die aus benachbarten EU-Ländern – insbesondere aus Deutschland – kommen und naturgemäß weder sozial noch kulturell ein Problem für uns darstellen, nicht gesondert ausgewiesen. Und die Tatsache, dass die Migranten aus problematischen Ländern wie Syrien, Irak und Afghanistan bis zu 40 Prozent arbeitslos sind und somit unsere Sozialsysteme in katastrophalem Maße belasten, wird auch nicht bedacht.