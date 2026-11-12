Ex-Freundin (45) eingesperrt und vergewaltigt

Die 45-Jährige erstattete am Mittwoch Anzeige in einer Wiener Polizeistation. Sie gab an, dass ihr 32 Jahre alter Ex-Freund zuletzt mehrere Tage in ihrer Wohnung in Favoriten übernachtet hatte. Anschließend soll er sie zwei Tage lang eingesperrt, geschlagen und vergewaltigt haben. Als die beiden gemeinsam einkaufen gingen, sei der Frau die Flucht gelungen.