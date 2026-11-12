Ex-Freundin (45) eingesperrt und vergewaltigt

Schrecklicher Vorfall in Wien: Eine 45-Jährige soll zwei Tage lang von ihrem Ex-Freund in ihrer Wohnung eingesperrt, geschlagen und vergewaltigt worden sein. Der 32-Jährige wurde festgenommen.
Die 45-Jährige erstattete am Mittwoch Anzeige in einer Wiener Polizeistation. Sie gab an, dass ihr 32 Jahre alter Ex-Freund zuletzt mehrere Tage in ihrer Wohnung in Favoriten übernachtet hatte. Anschließend soll er sie zwei Tage lang eingesperrt, geschlagen und vergewaltigt haben. Als die beiden gemeinsam einkaufen gingen, sei der Frau die Flucht gelungen.
Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Verdächtigen ein. Wenig später konnte der serbische Staatsbürger mit seinem Pkw angehalten und festgenommen werden. Er hatte rund ein Promille Alkohol im Blut, der Führerschein wurde ihm daraufhin entzogen.
Über den Verdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Eine Vernehmung des Mannes ist noch ausständig. Er befindet sich in Haft.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
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