Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen

Spannungen durch Ukraine-Krieg

Ukrainische Militärdrohnen sind zuletzt wiederholt in den Luftraum von Finnland, Estland, Lettland und Litauen eingedrungen. Dies schürt die Sorge, dass der Krieg in der Ukraine auf die an Russland und dessen Verbündeten Belarus grenzenden NATO-Staaten übergreifen könnte. Bei ukrainischen Angriffen auf russische Ölhäfen an der Ostsee verfehlten einige Drohnen ihre Ziele und lösten in den Nachbarländern Sicherheitswarnungen aus.