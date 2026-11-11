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Drohnen im Luftraum

Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen

Außenpolitik
11.11.2026 09:10
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar entschärfen.(Bild: AFP/RADOSLAW JOZWIAK)
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Von krone.at

Am frühen Mittwochmorgen haben Einwohner in Lettland und Litauen einen Großalarm durchlebt. Wegen einer Bedrohung im Luftraum mussten Hunderttausende Menschen Schutzräume aufsuchen. NATO-Kampfjets konnten die angespannte Situation offenbar entschärfen.

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Grund dafür waren unbekannte Drohnen, die über das benachbarte Russland oder Belarus in den Luftraum eingedrungen waren, teilten die Behörden mit.  Daraufhin stiegen Kampfflugzeuge der NATO-Luftraumüberwachung auf.

Dem Nationalen Krisenmanagementzentrum Litauens zufolge galt die Warnung auch für die zweitgrößte Stadt des Landes, Kaunas, mit rund 300.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Die lettischen Streitkräfte teilten am Morgen mit: „HANDELN SIE! Wir informieren, dass es eine Bedrohung im Luftraum Lettlands gibt.“ Bürger in mehreren Regionen wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Die finnischen Streitkräfte teilten auf der Plattform X mit, im östlichen Finnischen Meerbusen seien am Mittwoch vorübergehende Einschränkungen für den Luftraum und die Schifffahrt verhängt worden.

„Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, um die Sicherheit von Unbeteiligten zu gewährleisten und es den Behörden zu ermöglichen, mögliche Drohnen abzuwehren“, hieß es in der Mitteilung. Auslöser der jüngsten Vorfälle sind ukrainische Drohnenangriffe auf den Nordwesten Russlands, wo sich wichtige Exportanlagen an der Ostsee und eine große Ölraffinerie befinden.

Spannungen durch Ukraine-Krieg
Ukrainische Militärdrohnen sind zuletzt wiederholt in den Luftraum von Finnland, Estland, Lettland und Litauen eingedrungen. Dies schürt die Sorge, dass der Krieg in der Ukraine auf die an Russland und dessen Verbündeten Belarus grenzenden NATO-Staaten übergreifen könnte. Bei ukrainischen Angriffen auf russische Ölhäfen an der Ostsee verfehlten einige Drohnen ihre Ziele und lösten in den Nachbarländern Sicherheitswarnungen aus.

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Die Regierung in Moskau wirft Kiew vor, den NATO-Luftraum als Deckung für Angriffe zu nutzen. Die Ukraine erklärt dagegen, einige ihrer Drohnen seien durch russische Störsender vom Kurs abgebracht worden. Die NATO-Staaten machen Russland für die Zwischenfälle verantwortlich.

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