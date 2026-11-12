„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker

Große Aufregung gab es am Mittwoch in der 3379-Einwohner-Gemeinde Hochburg-Ach im Bezirk Braunau: Ein Kind erzählte in der örtlichen Volksschule einem anderen Schüler, dass es am Morgen bei der Bushaltestelle von einem fremden Mann Süßigkeiten zugesteckt bekommen habe. Die Direktorin erstattete – wie in solchen Fällen vorgeschrieben – Anzeige bei der Polizei, die den Fall um den vermeintlichen „Kinderfänger“ zum Glück rasch klären konnte – und zwar mit einem Anruf bei Andreas Peterlechner, dem SPÖ-Bürgermeisterkandidaten.