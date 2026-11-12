„Nvidia-Spionin“ reiste acht Mal nach Taiwan

Die Frau, die eine Affäre mit Nvidia-Chef Jensen Huang zur Spionage für China genutzt haben soll, ist nach taiwanischen Regierungsangaben 2024 und 2025 insgesamt acht Mal mit einem Hongkonger Reisepass nach Taiwan eingereist. Die Einreisen von Alice Huang seien „im Rahmen eines regulären Geschäftsbesuchsstatus“ erfolgt, sagte der für die Beziehungen zu Festland-China verantwortliche Minister Chiu Chui Cheng.