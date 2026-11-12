Oberster General: „Nach Hybrid- kommt Kriegsphase“

Wie sicher sind wir im Ernstfall? General Harald Vodosek, seit Anfang Oktober Generalstabschef des Bundesheeres und damit höchster Offizier des Landes, spricht bei krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann in „Message Macht Medien“ über hybride Kriegsführung, russische Sabotage, mögliche Schläferzellen und die Gefahr von Cyber- und Drohnenangriffen. Er erklärt, was bei einem Blackout passieren würde und wo die Grenzen der Neutralität liegen. Außerdem spricht er über Desinformation und die veränderte Sicherheitslage in Europa.