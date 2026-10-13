Was wir aus dem Kühltheken-Hack lernen können

Der Cyberangriff auf vernetzte Kühlsysteme französischer Supermärkte zeigt, wie verwundbar digitale Technik sein kann. Was als praktische Fernsteuerung gedacht ist, kann zum Einfallstor für Kriminelle werden – mit Folgen, die weit über den Bildschirm hinausreichen und bis in die eigenen vier Wände reichen können.