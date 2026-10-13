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Angriff in Frankreich

Was wir aus dem Kühltheken-Hack lernen können

Digital
13.10.2026 11:59
In vielen französischen Supermärkten mussten die Kühltheken nach dem Cyberangriff geräumt ...
In vielen französischen Supermärkten mussten die Kühltheken nach dem Cyberangriff geräumt werden.(Bild: AFP/FRED TANNEAU)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Der Cyberangriff auf vernetzte Kühlsysteme französischer Supermärkte zeigt, wie verwundbar digitale Technik sein kann. Was als praktische Fernsteuerung gedacht ist, kann zum Einfallstor für Kriminelle werden – mit Folgen, die weit über den Bildschirm hinausreichen und bis in die eigenen vier Wände reichen können.

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Kühlgeräte sollen kühlen. Doch was passiert, wenn plötzlich jemand anderes ihre Steuerung übernimmt, zeigt der aktuelle Vorfall in Frankreich - krone.at berichtete: Kühl- und Gefrierschränke in Hunderten Supermarktfilialen der Handelsgruppe Les Mousquetaires (Intermarché, Netto) sowie Coopérative U wurden dort in den Abtaumodus versetzt. Die Temperaturen stiegen, zahlreiche verderbliche Lebensmittel mussten entsorgt werden. Vereinzelt wurden auch Brände gemeldet.

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