Viele mussten stundenlang in den Fliegern ausharren, um letztlich doch nicht abzuheben. Etwa auf dem Ryanair-Flug nach Valencia: Die Wartezeit in der Maschine betrug mehr als acht Stunden! Der Grund für die Turbulenzen: Wegen der Beschaffenheit des feuchten, stark anhaftenden Schnees in Kombination mit Temperaturen an der Gefriergrenze dauerte das Enteisen der Flugzeuge viermal länger als üblich.