Nach den schweren Schneefällen in Ostösterreich hat sich die Lage auf dem Flughafen Wien-Schwechat wieder entspannt. Am Donnerstag mussten insgesamt 82 Flüge gestrichen werden, alleine bei den Austrian Airlines waren fast 21.000 Passagiere auf 143 Flügen von den Verspätungen oder Ausfällen betroffen.
Viele mussten stundenlang in den Fliegern ausharren, um letztlich doch nicht abzuheben. Etwa auf dem Ryanair-Flug nach Valencia: Die Wartezeit in der Maschine betrug mehr als acht Stunden! Der Grund für die Turbulenzen: Wegen der Beschaffenheit des feuchten, stark anhaftenden Schnees in Kombination mit Temperaturen an der Gefriergrenze dauerte das Enteisen der Flugzeuge viermal länger als üblich.
Crews mussten abgezogen werden
Durch die stundenlangen Verzögerungen wurden die behördlich vorgeschriebenen Dienstzeiten der Flugzeugbesatzungen überschritten, wonach diese in vielen Fällen abgezogen werden mussten. Austrian Airlines hatten nach eigenen Angaben sämtliche verfügbaren Ersatz-Crews im Einsatz.
Auf Schiene und Straße lief der Verkehr am Freitag ebenfalls wieder ohne Probleme, auch entspannt sich in den kommenden Tagen die Wetterlage: Das Wochenende verläuft trüb und kühl bei Höchsttemperaturen zwischen minus zwei und plus vier Grad. Der Dezember startet eiskalt, vielerorts begleitet von viel Nebel.
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