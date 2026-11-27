Der Befreiungsschlag blieb aus, Sturm konnte in Hoffenheim nicht auf die Siegerstraße abbiegen. Der Druck bei den Grazern steigt. Beim Heimspiel am Sonntag gegen die WSG Tirol ist man zum Siegen verdammt. Die 1:3-Niederlage gegen die Ilzer-Truppe wird aber definitiv in die Klubgeschichte eingehen.