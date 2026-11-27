Mängel bei Pandemieplan

Im Gegensatz zu einem neuen Epidemiegesetz hat Österreich einen Pandemieplan bekommen. Doch auch diesen kritisieren die Prüferinnen und Prüfer. So gebe es beispielsweise keine genaue Strategie, wie die Bevölkerung im Fall einer Epidemie informiert werde. Die Kommunikationslinie müsse „klar und widerspruchsfrei“ sein. Darüber hinaus wies der Rechnungshof darauf hin, dass es keinen Rahmen für kritische Arzneimittelengpässe in der EU gebe. Die Versorgung mit Medikamenten könne nämlich erschwert sein, wenn es etwa zu entsprechenden Exportverboten komme.