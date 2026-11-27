Österreich hat ein Epidemiegesetz, in dem die Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten geregelt ist. Allerdings stammt die Grundlage bereits aus dem Jahr 1913. Die Neufassung lasse immer noch auf sich warten, kritisierte der Rechnungshof jetzt. Vieles müsste detaillierter geregelt werden.
Nach der Corona-Pandemie hat das Gesundheitsministerium einen Entwurf erarbeitet. Zu einer politischen Einigung und einem Beschluss kam es aber bisher nicht. Das Gesetz sei nötig, um etwa Abläufe auf Bundes-, Länder- und Bezirksebene zu koordinieren, befand der Rechnungshof. Der Entwurf für eine Neufassung enthält demnach unter anderem Regelungen für die Zusammenarbeit der Behörden untereinander und mit anderen relevanten Einrichtungen bei Krankheitsausbrüchen. Zudem seien Bestimmungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) enthalten, hieß es.
Der Rechnungshof teilte mit, dass in einem neuen Epidemiegesetz klare Abläufe und Verantwortlichkeiten bei Ausbrüchen von Infektionskrankheiten geregelt werden müssten – und zwar detaillierter als vor Ausbruch der Corona-Pandemie 2020. Im Entwurf sei festgehalten, dass das Gesundheitsministerium die epidemiologische Lage beobachten und bewerten müsse. Regelungen für Aufklärungsmaßnahmen seien genauso enthalten wie präventive Regelungen zu Krankheiten, die durch Stiche oder Bisse von Tieren übertragen werden, darunter das Denguefieber und Legionellen.
Mängel bei Pandemieplan
Im Gegensatz zu einem neuen Epidemiegesetz hat Österreich einen Pandemieplan bekommen. Doch auch diesen kritisieren die Prüferinnen und Prüfer. So gebe es beispielsweise keine genaue Strategie, wie die Bevölkerung im Fall einer Epidemie informiert werde. Die Kommunikationslinie müsse „klar und widerspruchsfrei“ sein. Darüber hinaus wies der Rechnungshof darauf hin, dass es keinen Rahmen für kritische Arzneimittelengpässe in der EU gebe. Die Versorgung mit Medikamenten könne nämlich erschwert sein, wenn es etwa zu entsprechenden Exportverboten komme.
„Der Rechnungshof bestätigt schwarz auf weiß, was wir seit Monaten kritisieren: Ein fertiger Entwurf für ein neues Epidemiegesetz liegt seit Anfang 2024 vor. Es fehlt einzig der politische Wille, ihn in Begutachtung zu schicken und die nötige Debatte anzustoßen, um rasch zu beschließen“, sagte Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen.
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