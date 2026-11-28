Zum Auftakt ihrer „Palmen aus Plastik“-Jubiläumstour sorgten RAF Camora und Bonez MC am Freitagabend vor 15.000 Fans für einen regelrechten Ausnahmezustand in der Wiener Stadthalle. Doch bei all den visuellen Superlativen war es vor allem die musikalische Chemie der beiden Rapper, die überzeugte ...
„Zu sechst im Mercedes und alle Jungs machen mit“ - 2016 legten der österreichische Rapper RAF Camora und das Hamburger 187-Straßenbande-Mitglied Bonez MC den Grundstein für eine neue Ära im Deutschrap. Mit ihrer Mischung aus Rap, Dancehall und Reggae trafen die beiden damals nicht nur den Nerv der Zeit, sondern prägten auch den Sound einer ganzen Rap-Generation. „Ohne mein Team“ avancierte zum Megahit. Es folgten drei Nummer-eins-Alben der „Palmen aus Plastik“-Reihe, ausverkaufte Shows und eine stetig wachsende Fangemeinde. Zehn Jahre später lassen die beiden ihre gemeinsame Erfolgsgeschichte noch einmal Revue passieren – und fuhren am Freitagabend zum Auftakt ihrer Jubiläumstour in Wien so ziemlich alles auf, was das Rapperherz begehrt.
Während draußen das winterliche Wien im Schnee versank, versammelten sich rund 15.000 Fans in der ausverkauften Wiener Stadthalle. Von tropischen Temperaturen war man zwar weit entfernt, dafür hatte man sich mit „Palmen aus Plastik“-Shirts und Kappen zumindest modisch auf den Abend eingestimmt. Das Publikum ist ein Mix aus Jung und Alt – so mancher dürfte bereits 2018 dabei gewesen sein, als die beiden mit ihrer ersten „Palmen aus Plastik“-Tour in der Stadthalle gastierten. Dass die gemeinsame Erfolgsgeschichte noch nicht zu Ende erzählt ist, deutete RAF Camora bereits 2025 im „Krone“-Interview an: „Die Waffe liegt geladen in der Lade, wir haben die Munition aber noch nicht verschossen.“ Mehr als ein Jahr später ist es nun so weit: Drei Konzerte in Österreich, zahlreiche Shows in Deutschland und ein Gastspiel in der Schweiz stehen auf dem Tourplan – der Großteil davon ist bereits restlos ausverkauft.
Mit 500 PS ins Jubiläum
Nachdem Jamal von der Rap-Gruppe HoodBlaq und DJ Damntruth das Publikum auf Betriebstemperatur gebracht haben, herrscht kurz nach halb neun Kreischalarm in der Halle. Eine Plastikpalme erhebt sich, ein Countdown startet und mit einem pyrotechnischen Knall fällt der Vorhang. Wer mit einem Mercedes als Fortbewegungsmittel gerechnet hätte, liegt daneben: RAF und Bonez lassen sich in einem Helikopter von der Hallendecke auf die Bühne befördern. Wolken, eine festungsartige Kulisse und zwei als Bodyguards inszenierte Männer mit Flammenwerfern komplettieren das Bühnenbild. Bescheidenheit stand bei den beiden offenbar auch nach zehn Jahren nicht auf dem Programm.
Musikalisch geben die Rapper mit ihrem Nummer-eins-Hit „500 PS“ aus dem Jahr 2018 von der ersten Sekunde an ordentlich Gas. Dass ihre Songs in all den Jahren kaum an Zugkraft verloren haben, beweist die Textsicherheit der 15.000 Fans. „Was hast du gemacht vor zehn Jahren?“, fragt Bonez seinen Rap-Kollegen und leitet damit zur nächsten Nummer „Diamant“ über. Mit „Blaues Licht“, „Kompanie“ und „Kokain“ bedienen sich die beiden aus ihrem mittlerweile beachtlichen Hit-Repertoire. Zu Letzterem entstand 2018 sogar in Kooperation mit Netflix ein Musikvideo für die Serie „Narcos: Mexico“. Während der marschartige Beat durch die Halle dröhnt, mischt sich unter den Pyrotechnikgeruch erstmals auch eine dezente Marihuana-Note. Was für ein Timing!
Dass „Ohne mein Team“ bei den beiden nicht bloß ein Songtitel ist, zeigt sich auch bei der Wahl ihrer musikalischen Gäste. Während die Bühne umgebaut wird, bekommt 187-Straßenbande-Kollege Gzuz seinen großen Moment. Der knapp zwei Meter große Hamburger ist mit seiner unverkennbar rauen Stimme und wuchtigen Bühnenpräsenz eine Erscheinung für sich. In puncto Unterhaltungswert steht er seinen Kollegen um nichts nach. „Jeder Einzelne von euch hat uns das Leben hier ermöglicht – wir sind privilegiert“, richtet er dankende Worte an die Fans, ehe er sich bei „G Wagon“ bereits seines Shirts entledigt hat.
Drei Diamanten und eine Premiere
Mit der berühmten Treppe in Barcelona, auf der einst das Coverfoto von „Palmen aus Plastik“ entstand, holen die beiden ein Stück ihrer gemeinsamen Musikgeschichte auf die Bühne. Wie viel sich seit damals getan hat, wird spätestens deutlich, als ein Rollerfahrer gemeinsam mit einer Tänzerin drei Diamant-Auszeichnungen auf die Bühne bringt. Eine beachtliche Errungenschaft schließlich zählt eine Diamant-Auszeichnung im Deutschrap nach wie vor zu den absoluten Seltenheiten. „Alle zehn Jahre machen wir jetzt so ein Foto mit der Band und den Platten“, scherzt RAF, ehe alle gemeinsam mit für ein Erinnerungsfoto posieren. Doch bei aller Nostalgie haben die beiden auch noch etwas Neues zu bieten: Passend zum Anlass feiern sie die Live-Premiere ihrer Nummer „Nicht von da“, dessen Hook unweigerlich an den Ace-of-Base-Klassiker „All That She Wants“ erinnert. Eine Nummer, die sich durchaus zum nächsten Ohrwurm entwickeln könnte.
Welche Anziehungskraft vor allem der Wiener auf sein heimisches Publikum ausübt, zeigt sich bei „An ihnen vorbei“: Ein Aufruf von Camora genügt und schon bilden sich mehrere Moshpits in der Halle. Bei „Nirvana“ verwandelt sich diese wiederum in ein Handylichtermeer. Dass auch ein Gitarrensolo inmitten einer Rap-Show seinen Platz findet, beweist „Risiko“. Mit Maxwell, der bei „Safari“ auf die Bühne kommt und ebenfalls einen eigenen Showblock bekommt, wächst das „Familientreffen“ weiter. Auch im dritten Block wird optisch noch einmal nachgelegt: Diesmal thront ein riesiges Krokodil auf der Bühne. Abseits des Rampenlichts feiert RAFs Verlobte Nadine Krena unter den Zuschauern den musikalischen Triumph ihres Liebsten mit. Seit die beiden ihre Liebe im vergangenen Jahr öffentlich machten, weicht die schöne Blondine dem Künstler kaum von der Seite.
Ohne mein Team geht nichts
Bei „Karneval“ regnet es buntes Konfetti auf die Menge, ehe mit „Ohne mein Team“ jener Song erklingt, mit dem vor zehn Jahren der große gemeinsame Hype begann. „Es war mein Traum, mit euch ,Ohne mein Team‘ zu rappen“, gesteht der 42-Jährige Wiener. Während 15.000 Fans den Text beinahe wie aus einem Mund mitrappen, versammeln sich weitere Weggefährten auf der Bühne. Einer der wohl symbolträchtigsten Momente des Abends.
Emotional wird es bei „Eines Tages“. Als der Track erklingt, flimmern Erinnerungen aus der gemeinsamen Karriere über die LED-Wand. „Wir haben angefangen damals und wussten nicht mal, dass wir irgendwann so viel Erfolg haben werden. Dankeschön, Wien!“ Mit „Ruhe nach dem Sturm“ vom ersten „Palmen aus Plastik“-Album schließt sich der musikalische Kreis – wobei von Ruhe angesichts des imposanten Pyrotechnikregens keine Rede sein kann.
Fazit: Bei all den visuellen Superlativen ist es vor allem das Zusammenspiel von RAF Camora und Bonez MC, das an diesem Abend überzeugt. Die beiden harmonieren auf der Bühne, als hätten sie in den vergangenen Jahren nichts anderes gemacht. Die Dynamik von damals ist geblieben, hinzugekommen ist eine gewisse künstlerische Reife und Souveränität. Trotz zahlreicher Bühnenumbauten und Gastauftritte verliert die Show zu keinem Zeitpunkt an Fahrt. Dass die beiden auch zehn Jahre später nicht allein von der Nostalgie ihrer Fans leben, beweisen sie eindrucksvoll. Während so mancher musikalische Trend aus dem Jahr 2016 längst Geschichte ist, sind ihre Plastikpalmen noch lange nicht verwelkt.
Wer das Spektakel verpasst hat, hat am 14. 12 nochmal die Gelegenheit, denn da gastieren RAF und Bonez noch einmal in der Stadthalle (Restkarten: oeticket.com). Schnell sein lohnt sich!
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.