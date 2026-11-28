Musikalisch geben die Rapper mit ihrem Nummer-eins-Hit „500 PS“ aus dem Jahr 2018 von der ersten Sekunde an ordentlich Gas. Dass ihre Songs in all den Jahren kaum an Zugkraft verloren haben, beweist die Textsicherheit der 15.000 Fans. „Was hast du gemacht vor zehn Jahren?“, fragt Bonez seinen Rap-Kollegen und leitet damit zur nächsten Nummer „Diamant“ über. Mit „Blaues Licht“, „Kompanie“ und „Kokain“ bedienen sich die beiden aus ihrem mittlerweile beachtlichen Hit-Repertoire. Zu Letzterem entstand 2018 sogar in Kooperation mit Netflix ein Musikvideo für die Serie „Narcos: Mexico“. Während der marschartige Beat durch die Halle dröhnt, mischt sich unter den Pyrotechnikgeruch erstmals auch eine dezente Marihuana-Note. Was für ein Timing!

Dass „Ohne mein Team“ bei den beiden nicht bloß ein Songtitel ist, zeigt sich auch bei der Wahl ihrer musikalischen Gäste. Während die Bühne umgebaut wird, bekommt 187-Straßenbande-Kollege Gzuz seinen großen Moment. Der knapp zwei Meter große Hamburger ist mit seiner unverkennbar rauen Stimme und wuchtigen Bühnenpräsenz eine Erscheinung für sich. In puncto Unterhaltungswert steht er seinen Kollegen um nichts nach. „Jeder Einzelne von euch hat uns das Leben hier ermöglicht – wir sind privilegiert“, richtet er dankende Worte an die Fans, ehe er sich bei „G Wagon“ bereits seines Shirts entledigt hat.